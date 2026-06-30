Así es el calendario del Levante UD para la 2026/27: inicio liguero, jornada 'retro' y final de temporada

El Levante Unión Deportiva ya conoce su calendario de LaLiga 2026/27 y arranca una nueva temporada con el objetivo claro de consolidarse en la categoría y seguir asentando un proyecto competitivo. El conjunto granota, dirigido por Luis Castro, encara el nuevo curso con ilusión tras haber logrado de forma épica la permanencia en la temporada anterior, un paso clave para estabilizar el proyecto deportivo y dar continuidad al crecimiento del equipo.

El club valenciano ya trabaja durante el verano con la intención de dar forma a una plantilla equilibrada, capaz de competir con garantías en una liga cada vez más exigente. El rendimiento del equipo durante el pasado curso permite asentar una base sólida sobre la que construir el nuevo proyecto, en el que el mercado de fichajes vuelve a ser fundamental para reforzar posiciones clave y mantener la competitividad durante toda la temporada.

Con el calendario ya definido, el Levante UD sabe que cada jornada será un reto, especialmente en un inicio de campeonato que marcará las primeras sensaciones del equipo y servirá para medir su nivel real frente a los rivales directos.

Un inicio de Liga clave para marcar el rumbo de la temporada

El arranque liguero será una de las fases más importantes del curso para el Levante UD. Los primeros partidos no solo servirán para sumar puntos, sino también para afianzar automatismos, consolidar el estilo de juego y generar confianza en el vestuario. La plantilla granota no quiere repetir el mal inicio de la pasada campaña, en la que el equipo se vio contra las cuerdas tras encadenar tres derrotas en las tres primeras jornadas, dejando una imagen preocupante, especialmente en su visita al Martínez Valero. Sin embargo, la temporada demostró que no se trata de cómo empieza, sino de cómo acaba, y la llegada de Luis Castro aportó aire fresco e ideas nuevas a una plantilla y una afición necesitadas de alegrías.

El Levante UD - RCD Mallorca, en imágenes / Levante-EMV

El Levante UD debutará en la jornada 1 frente al RCD Espanyol (el fin de semana del 16 de agosto), en un partido que se disputará en el RCDE Stadium. En la jornada 2, el conjunto granota se medirá a CA Osasuna (fin de semana del 23 de agosto), en un encuentro que tendrá lugar en El Sadar. La tercera jornada enfrentará al Levante UD al Real Betis en un choque programado en el Ciutat de València (fin de semana del 30 de agosto), lo que supondrá el primer duelo disputado en el feudo granota.

Un inicio sólido puede marcar el desarrollo de la temporada, especialmente para un equipo cuyo principal objetivo es asentarse cuanto antes en la categoría y evitar complicaciones en la clasificación.

Jornada Retro y cierre de Liga: los partidos más simbólicos del Levante UD

Uno de los momentos más especiales del calendario para el Levante UD será la denominada 'Jornada Retro', así como el cierre de la temporada, dos citas que quedarán marcadas en el tramo final del campeonato. El conjunto granota afrontará estas fechas con la intención de llegar con los objetivos cumplidos y competir al máximo nivel ante rivales de gran exigencia.

Jornada Retro: Atlético de Madrid – Levante UD

El Levante UD disputará la Jornada 31 de LaLiga 2026/27 (el fin de semana del 11 de abril) frente al Atlético de Madrid, en un encuentro que se celebrará en el Estadio Metropolitano. Este duelo supondrá una de las pruebas más exigentes del tramo final del campeonato, ante uno de los equipos más sólidos de la competición y en un escenario de máxima dificultad.

El conjunto granota cerrará la temporada en la Jornada 38, el fin de semana del 30 de mayo de 2027, recibiendo al RC Celta de Vigo en el Ciutat de València. Un partido que podría ser decisivo en función de los objetivos del equipo, y que pondrá el broche final a una temporada exigente en la que el Levante UD buscará consolidarse definitivamente en la categoría.

Un mercado de fichajes decisivo para complementar el proyecto

El Levante UD sigue trabajando en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar una plantilla que ya ha demostrado capacidad para competir en la categoría. La dirección deportiva busca mantener el bloque principal del equipo y añadir piezas que aporten profundidad, calidad y alternativas tácticas.

La continuidad del proyecto de Luis Castro será clave para dar estabilidad al equipo, que afronta esta nueva temporada con el objetivo de seguir creciendo y consolidarse definitivamente en la categoría.

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Con el calendario ya en marcha, el Levante UD se prepara para una temporada exigente en la que cada punto será importante y en la que el Ciutat de València volverá a ser uno de los factores más determinantes.