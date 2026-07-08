Dinko Horkaš apunta a la portería granota

El Levante UD se ha sumado a la lista de clubes que han preguntado por la situación de Dinko Horkaš. Según ha podido saber este periódico, el guardameta de la UD Las Palmas es uno de los porteros que gustan a la dirección deportiva granota, que continúa analizando distintas alternativas para reforzar su portería de cara a la próxima temporada.

La búsqueda de un portero responde a la incertidumbre que rodea el futuro de Mathew Ryan. El internacional australiano, que viene de disputar el Mundial con su selección, es agente libre desde el pasado 30 de junio. Aunque ambas partes mantienen conversaciones y su continuidad sigue siendo una posibilidad, el acuerdo todavía no se ha cerrado y varios clubes europeos también han mostrado interés por hacerse con sus servicios. Esa situación ha llevado al conjunto granota a mantenerse activo en el mercado por si finalmente debe incorporar un nuevo portero.

El internacional croata encaja plenamente en el perfil que busca el Levante. A sus 27 años, Horkaš ofrece experiencia en LaLiga, un notable juego con los pies, seguridad bajo palos y un importante margen de crecimiento, además de representar una operación previsiblemente más asequible desde el punto de vista económico. En ese escenario, el nombre de Horkaš continúa sobre la mesa. Su rendimiento durante la pasada temporada con la UD Las Palmas no ha pasado desapercibido y varios clubes han seguido muy de cerca su evolución.

De hecho, el Celtic sigue siendo el equipo que más interés ha mostrado por hacerse con sus servicios, aunque no es el único. Tanto el Hull City como el Olympiacos permanecen muy pendientes de la evolución del mercado, ya que consideran que el meta croata reúne condiciones muy atractivas para reforzar sus respectivas porterías. En la entidad amarilla son conscientes de que será complicado alcanzar una venta cercana a los diez millones de euros, por lo que las cifras que se manejan para una posible operación se sitúan entre los cuatro y los seis millones, siempre en función de la evolución del mercado y de la competencia que pueda generarse entre los pretendientes.

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Sin urgencia por vender

Las Palmas afronta el mercado con tranquilidad y sin urgencia por vender. Miguel Ángel Ramírez ha demostrado en anteriores operaciones saber manejar los tiempos para defender los intereses del club y maximizar el rendimiento económico de cada traspaso. Con varias semanas de mercado por delante, el Levante mantiene la puerta abierta a Horkaš sin dejar de explorar otras opciones para su portería. En el seno del club existe además la convicción de que no hay necesidad de precipitar una venta. Si finalmente ninguna oferta alcanza la valoración que el club hace del guardameta, Las Palmas también consideraría un escenario plenamente satisfactorio su continuidad. Horkaš está llamado a desempeñar un papel de enorme importancia en el nuevo proyecto deportivo y cuenta con la plena confianza del cuerpo técnico, que lo considera una pieza clave sobre la que construir el equipo de la próxima temporada. n