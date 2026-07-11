Triunfo del 'baby' Levante en la vuelta al trabajo (2-1)

Carlos Espí sigue de dulce. Esta fue la principal conclusión que se pudo sacar del primer ensayo del Levante UD de cara al inicio de la temporada 2026-2027, en la que los granotes volverán a luchar por conseguir la permanencia en Primera División.

El delantero originario de Tavernes de la Valldigna apenas necesitó de 45 minutos para demostrar que el buen rendimiento ofrecido en el segundo tramo de la pasada temporada no fue un espejismo y que va a ser uno de los nombres propios durante el verano, en vistas a posibles ofertas por parte de clubes de primer nivel tanto en España como en Europa.

Control y presión alta

Luis Castro apostó de inicio por el once más 'titular' que tiene a su disposición en este arranque de curso y dejó ver algunas de las señas de identidad que espera de su equipo de cara a la próxima temporada. Los granotes asfixiaron la salida de balón del Leganés desde el primer momento con una presión alta que a punto estuvo de dar sus frutos ya en el arranque del encuentro.

Una buena recuperación de Edgar Alcañiz en campo contrario permitió al canterano granota asistir a Carlos Espí, quien perdonó la primera ocasión del partido en un mano a mano frente a Raúl Fernández.

Gran parte del primer tramo del partido estuvo dominado por un Levante que se hizo dueño y señor del centro del campo, con Oriol Rey y Olasagasti en la sala de máquinas, y que en cuanto tenía ocasión buscaba generar peligro sobre la portería del Leganés a través del perfil izquierdo, en el que Paco Cortés y Kareem Tunde -como lateral zurdo improvisado- llevaron gran parte del peso ofensivo.

Sin embargo, este control a nivel posicional no llegó a materializarse en ninguna ocasión de peligro real sobre la portería pepinera. Tras la pausa de hidratación se introdujeron las dos primeras sustituciones del partido, con la entrada de Arriaga y Marc Santos -que debutó con el primer equipo con tan solo 15 años- por Dela y Brugué, quien estrenó capitanía tras las salidas de Pablo Martínez y José Luis Morales.

Hubo que esperar hasta el final de la primera parte para ver el primer gol granota de la pretemporada que, una vez más, llevó la firma de Carlos Espí. El delantero de Tavernes robó el balón a Gueye tras una buena acción de presión y encaró la portería rival; una vez dentro del área, recortó a Ignasi Miquel con mucha sangre fría antes de cruzar el balón al palo derecho de la portería defendida por Raúl Fernández.

Carlos Espí marcó el primer gol del Levante UD en la pretemporada 2026-2027. / Levante UD

Apuesta por el talento de Buñol

Tras el paso por los vestuarios, Luis Castro introdujo un once prácticamente renovado y con una gran presencia de jugadores del filial -Martin Krug, Huseini y Cervera-. Además, también tuvo sus primeros minutos como levantinista Enzo Bardeli, único fichaje hasta el momento para la próxima temporada.

El Leganés aprovechó esta circunstancia para dar un paso adelante y amenazar la portería defendida por Dani Martín. Primero, con un disparo de Roberto López tras una pérdida de balón de Arriaga; y después, con una volea de Rubén Peña que se marchó desviada a la izquierda de la portería granota.

La primera ocasión de peligro del Levante en la segunda mitad no llegó hasta el minuto 70, tras una gran cabalgada de Víctor García desde campo propio que finalizó con un potente disparo por encima del larguero, ya con las fuerzas agotadas.

Los jugadores del Levante UD celebran uno de los goles ante el Leganés en la Ciudad Deportiva de Buñol. / Levante UD

Castro aprovechó para dar entrada a más jóvenes como Nacho Pérez, Usedo o el recientemente renovado Calatrava en un momento en el que el Levante empezó a asentarse de nuevo en el partido. Sin embargo, tras la pausa de hidratación, y coincidiendo con los mejores minutos del conjunto granota en la segunda mitad, llegó el tanto del empate.

Álex Millán habilitó a Pulido con un gran recurso de tacón para que este pudiese ganar la línea de fondo y asistir a Roberto López, quien tan solo tuvo que empujar el balón al fondo de la portería, sin oposición alguna. El gol reactivó al Leganés, que se vio con posibilidades de ganar el partido ante un Levante repleto de canteranos; y lo volvió a intentar el propio Roberto López con un disparo muy lejano que trató de sorprender a Dani Martín.

Sin embargo, el guion de partido volvió a cambiar en el tiempo de descuento. De nuevo, una presión alta por parte de Víctor García en la salida de balón del Leganés propició una última ocasión para el Levante a través de un saque de esquina. El propio Víctor García fue el encargado de botarlo y Martin Krug, que apenas unos segundo antes estaba siendo atendido en la banda, aprovechó un momento de desconcierto de la zaga pepinera tras un rechace para marcar el segundo y sellar el primer triunfo granota en el inicio de la pretemporada 2026-2027.

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El próximo test del Levante será el viernes 17 de julio contra el Sheffield United. El encuentro se jugará a puerta cerrada aprovechando la concentración del conjunto inglés en tierras valencianas.