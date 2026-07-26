Espí, muy cerca de salir del Levante UD

El Levante UD está cada vez más cerca de vender a Carlos Espí, una de las grandes sensaciones del fútbol europeo en este 2026. El futbolista, que estuvo incluso en la prelista del Mundial que ha llevado a España a lograr su segunda estrella, fue uno de los mejores goleadores a nivel continental en este año y eso ha provocado que muchos clubes tuvieran su nombre marcado en rojo. En las últimas semanas algunos de ellos han intensificado los contactos tanto con el club como con el delantero, que en estos momentos está muy cerca de abandonar la disciplina granota. De hecho no ha participado en el amistoso de este domingo para no poner en peligro la operación.

El futuro del Carlos Espí está lejos del Ciutat de València. Como ha adelantado Germán Muñoz, el adiós del futbolista es próximo, y eso obligará al Levante UD a atacar el mercado en busca de un 9 que marque diferencias en el área. En cualquier caso, el cuadro granota está valorando las distintas ofertas que han llegado a Orriols y son varias las que encajan en las pretensiones que había marcadas antes de arrancar el mercado de verano. Por todo eso, en estos momentos la entidad está analizando cuál es la que aceptará finalmente, pero salvo sorpresa y giro de 180 grados la salida de Espí se asume como algo prácticamente decidido con esas ofertas en la mano.

El Levante celebra el gol de Carlos Espí / F. CALABUIG

Tanto es así que el Levante no ha querido que participara en el encuentro contra el Al Qadsiah para no poner en riesgo una operación que está en los últimos compases. Hace unos días él mismo era el encargado de marcar gol en plena pretemporada con la nueva camiseta granota y ese, quién sabe, puede haber sido su último gol como levantinista. Eso sí, dejaría un recuerdo imborrable en el Ciutat con una segunda vuelta para la historia.

Nivel de Espí en 2026

El delantero es uno de los futbolistas de moda por muchos motivos. Espí no solo ha aportado gol, sino que en los últimos meses ha evolucionado a ser un jugador completo en todos los sentidos. Fuera del área es más jugador que hace un año, no solo por cómo intimida a las defensas sino por todo lo que genera en cuanto a duelos ganados y en cuanto a meter a su propio equipo en campo rival. Sobre Espí se ha gestado una permanencia histórica y es que el delantero no solo va a dejar un buen montante de dinero, sino que ha provocado que la salvación genere también un plus económico que supone un respiro para la entidad.

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El delantero del Levante Carlos Espí celebra con sus compañeros el gol marcado ante el Real Betis durante el partido de la última jornada que Real Betis y Levante disputaron este sábado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. EFE/José Manuel Vidal. (Levante) (Betis) / Jose Manuel Vidal / EFE

El próximo salto en la carrera de Espí puede ser fundamental para ver al delantero vestir incluso la camiseta de la selección española. Sin delanteros centro de su perfil, con Morata fuera de esa lista, con Joselu también lejos de tener opciones en estos momentos y con el Panda como gran rival, el ariete es consciente de que tiene una oportunidad histórica. Y Luis de la Fuente le tiene en una consideración muy alta.