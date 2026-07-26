El Levante UD supera la tercera prueba de la pretemporada ante el Al Qadsiah

El Levante pasó la tercera prueba de la pretemporada con buenas sensaciones y su primera portería a cero del verano. El conjunto granota estrenó su segunda equipación y a tres de los nuevos fichajes que dejaron sus primeros destellos de calidad en la victoria levantinista. Si bien la escuadra del Ciutat de València tiene todavía mucho trabajo por delante, comienza a mostrarse como un equipo sólido y trabajado a tres semanas del arranque liguero.

Luís Castro no dudó en confiar en Manu Sánchez e incluirlo en el once titular tras confirmarse su regreso a Orriols esta semana. El Levante llevó la batuta del choque en todo momento con presencia constante en campo contrario y diversas oportunidades de gol. El Levante se centró en hacer daño por dentro y así llegarían varias ocasiones de Paco Cortés, Víctor García y Manu Sánchez. Por su parte, el cuadro saudí buscó perforar por la izquierda aunque la solidez defensiva levantinista evitó llegadas peligrosas que sí se acumularon en clave azulgrana (hoy blanquinegra).

Olasagasti en el partido entre Levante UD y Al Qadsiah / Levante UD

El descanso no dio lugar a la habitual rotación veraniega de todo el equipo y el Levante solo cambió a Oriol Rey por Hugo Sotelo. El centrocampista cedido por el Celta de Vigo se estrenó con la elástica granota asumiendo galones y generando mucho juego entre líneas con rapidez y seguridad. El conjunto del Ciutat de València metió una marcha más al inicio de la segunda parte y acabaría encontrando el premio del gol a base de insistencia.

Dela avisó primero con su característico golpeo lejano aunque sin el éxito que terminaría consiguiendo Paco Cortés. El joven extremo marcó el único tanto de la mañana aprovechando el rebote de un disparo desde lejos de Olasagasti que despejó Al Kassar. Más allá de la victoria y del buen fútbol desplegado en la sala de máquinas, la decisión final a la hora de ver portería sigue siendo un deber pendiente para Luís Castro ya que al Levante le costó finalizar muchas acciones ofensivas y no terminó de encontrar ni a Iván Romero ni a Etta Eyong.

Roger Brugué tuvo en sus botas el 2-0 gracias a un penalti forzado por Dani Requena, pero el guardameta Al Kassar lo detuvo inclinándose hacia su derecha y evitando el tanto del '7'. El Al Qadsiah se creció después del error granota desde los once metros y rozó un empate que Huseini negó salvando una ocasión de los saudíes sobre la línea. A su vez, Pablo Cuñat tuvo que realizar una parada considerable para sellar la segunda victoria del Levante en esta pretemporada.

Víctor García en el partido entre Levante UD y Al Qadsiah / Levante UD

Kareem Tunde se 'asoma' al lateral izquierdo

Si bien Luís Castro tiene a su disposición a Manu Sánchez desde esta semana, todavía no cuenta con dos laterales izquierdos del primer equipo después de la salida de Diego Pampín al Granada CF. El técnico portugués llamó a Marc Santos para realizar la pretemporada con el primer equipo, pero también ha encontrado en Kareem Tunde una posible alternativa para tener la posición cerrada sin necesidad de acudir al mercado de fichajes.

Fiel a su estilo vertical, los laterales aprovecharon espacios para ganar profundidad y sumarse al ataque como una clase de segundos extremos. Respecto al '26', ya demostró el curso pasado ser un jugador con recorrido, físico para ganar acciones defensivas y que se siente cómodo en ataque a pesar de partir desde atrás. Con su salto definitivo a la primera plantilla, el Levante gana un activo polivalente y capaz de cubrir más de un cupo del equipo.

Ficha técnica

(1) Levante UD (Luís Castro): Cuñat; Toljan (Nacho Pérez 63'), Dela (Martin Krug 63'), Cabello (Huseini 63'), Manu Sánchez (Kareem Tunde 45'); Oriol Rey (Sotelo 45'), Bardeli (Requena 63'); Víctor García (Brugué 63'), Olasagasti (Carlos Álvarez 63'), Paco Cortés (Tay Abed 63'); Iván Romero (Etta Eyong 63')

(0) Al Qadsiah (Brendan Rodgers): Sunyur: Al Sharani, Gastón Álvarez, Nacho, El Karouani; Al Ammar, Cameron Puertas, Naithan Nández, Weigl, Otávio; Asiri

Goles: Paco Cortés (56')

Amonestaciones: Dela (amarilla 21'), Otávio (amarilla 37')

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Árbitro principal: Juan Manuel Gordillo