Oficial: el Levante vende a Carlos Espí al Real Madrid hasta 2031

El Levante UD ha vendido a Carlos Espí al Real Madrid en una operación relámpago que se ha acelerado tras la venta de Gonzalo García al Fulham. El fichaje deja claro el nivel de un delantero que había llamado la atención de algunos de los grandes equipos del fútbol europeo, pero que al mismo tiempo siempre tuvo claro que no iba a forzar nada. Él quería dejar un buen dinero en caja para el Levante, que le había dado la oportunidad de ser jugador de Primera. Una oportunidad que le llega en especial tras la apuesta fuerte y decidida tanto de la entidad como de Luís Castro, quien desde su aterrizaje tenía claro que debía ser el 9 diferencial.

Así lo ha hecho oficial el club en un comunicado:

"El Levante UD y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Carlos Espí. La operación supone la mayor venta de un futbolista formado en la Cantera Granota en la historia del club y confirma la extraordinaria proyección del delantero valenciano.:

Carlos Espí recaló en la entidad levantinista en el verano de 2022, siendo juvenil de segundo año, para reforzar al Juvenil A de División de Honor. Desde su llegada se convirtió en una pieza fundamental del equipo, contribuyendo de forma decisiva a una temporada histórica que culminó con la conquista del campeonato liguero. Su trabajo, talento y constancia tuvieron recompensa el 18 de febrero de 2024, cuando debutó con el primer equipo en el encuentro disputado ante el Racing Club de Ferrol en el Estadio de A Malata.

Durante la siguiente temporada, el delantero fue uno de los protagonistas del ascenso del Levante UD a la máxima categoría, participando en 36 encuentros de LALIGA HYPERMOTION y anotando seis goles. Ya en LALIGA EA SPORTS, el valenciano confirmó su enorme proyección y se consolidó como una de las grandes revelaciones del campeonato. Fue distinguido como mejor jugador del mes de marzo y, al término de la temporada, recibió también el premio al mejor jugador Sub-23 de LALIGA EA SPORTS. En su primera campaña en la élite disputó 25 partidos de Liga, marcó 11 goles y se convirtió en el máximo goleador del conjunto granota.

Carlos Espí concluye esta etapa como levantinista con un balance de 66 partidos disputados con el primer equipo y 20 goles anotados. Además, durante su trayectoria en el Levante UD, también cumplió el sueño de vestir la camiseta de la Selección española en las categorías Sub-19 y Sub-20.

Su traspaso supone una operación de enorme relevancia para el Levante UD, ya que se convierte en la mayor venta de un futbolista procedente de la Cantera Granota en la historia de la entidad, un reflejo del crecimiento del jugador y del excelente trabajo realizado en la formación de talento en la Ciudad Deportiva.

Desde el Levante UD queremos darte las gracias por cada esfuerzo, por tu compromiso y por la ilusión con la que has defendido este escudo desde el primer día. Nos sentimos muy orgullosos de haberte acompañado en tu crecimiento y de verte cumplir un nuevo reto profesional. Esta siempre será tu casa. La familia granota te desea toda la suerte y los mayores éxitos en esta nueva etapa."

El Real Madrid también hace oficial el fichaje con este comunicado:

"El Real Madrid C. F. y el Levante U. D. han acordado el traspaso del jugador Carlos Espí, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

Con 21 años, Carlos Espí ha jugado tres temporadas en el Levante, en las que ha disputado 66 partidos y ha marcado 20 goles.

En la pasada temporada, fue designado mejor jugador sub-23 de la Liga.

Carlos Espí es internacional sub-19 y sub-20 con España".

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Este último detalle del Real Madrid es importante, ya que Espí está muy bien considerado en la selección española e incluso estuvo en la prelista del Mundial en el que España consiguió la segunda estrella.