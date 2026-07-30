El Real Madrid entra en la carrera por Carlos Espí

La marcha de Gonzalo al Fulham ha obligado al Real Madrid a rastrear el mercado en busca de un delantero, y uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas horas es el de Carlos Espí. El atacante del Levante también figura en la agenda del Villarreal, aunque el interés del conjunto blanco ha aumentado de forma considerable en las últimas horas.

Hasta el pasado domingo todo apuntaba a que varios clubes encabezaban la carrera por el delantero, entre ellos el Brighton y Hull City, de la Premier League, y que la operación estaba pendiente únicamente de pequeños flecos. Las propuestas que había sobre la mesa eran del agrado tanto del Levante como del propio futbolista, con el objetivo de alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes. Sin embargo, el escenario ha cambiado en las últimas horas con la irrupción del Real Madrid y el Villarreal, siendo el conjunto blanco el que más interés está mostrando en estos momentos.

VILA -REAL (CASTELLÓN), 02/05/2026.- El jugador del Levante Carlos Espí celebra su gol contra el Villarreal, durante el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports entre el Villarreal y el Levante, este sábado en el estadio de La Cerámica.-EFE/ Manuel Bruque / Manuel Bruque / EFE

El delantero de Tavernes de la Valldigna está en la rampa de salida y se espera que su futuro pueda resolverse entre hoy y mañana. Club y jugador están llevando todo el proceso con el máximo respeto entre ambas partes, conscientes de que la salida debe producirse en las mejores condiciones para todos.

El Levante protege la operación

La cercanía de un posible traspaso quedó reflejada en el último amistoso de pretemporada frente al Al Qadsiah. Carlos Espí no participó en el encuentro por decisión del Levante, que prefirió no asumir riesgos ante la posibilidad de cerrar una operación en las próximas horas. Además, el delantero se ha ejercitado al margen del grupo en varias sesiones junto al combinado granota para no entorpecer las negociaciones.

Carlos Espí contra el Leganés. / LUD

Hace apenas unos días, el propio Espí fue protagonista al marcar un gol con la camiseta granota durante la pretemporada. A la vista de los acontecimientos, ese tanto podría haber sido el último como jugador del Levante.

Un delantero en crecimiento

Carlos Espí atraviesa el mejor momento de su carrera. El delantero del Levante ha dado un salto de calidad hasta convertirse en un atacante mucho más completo, capaz de aportar no solo goles, sino también trabajo fuera del área, presencia en los duelos y la capacidad de hacer crecer a su equipo. Su rendimiento fue decisivo en la histórica permanencia del conjunto granota, firmando unos registros sobresalientes: 11 goles en la segunda vuelta de LaLiga y otros dos en la Copa del Rey, para un total de 13 tantos en la temporada.

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El delantero del Levante Carlos Espí celebra con sus compañeros el gol marcado ante el Real Betis durante el partido de la última jornada que Real Betis y Levante disputaron este sábado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. EFE/José Manuel Vidal. (Levante) (Betis) / Jose Manuel Vidal / EFE

A las órdenes de Luis Castro, el ariete ha sacado la mejor versión de su fútbol, un crecimiento que le llevó a entrar en la prelista de la selección española, vigente campeona del mundo. Sin techo aparente, Espí ha esperado su oportunidad y la ha aprovechado para consolidarse como uno de los delanteros con mayor proyección del fútbol español y despertar el interés de algunos de los clubes más importantes del panorama europeo.