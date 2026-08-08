El Levante tumba al Castellón con un doblete de Iván Romero

El Levante y el Castellón cerraron la pretemporada en un partido a puerta cerrada, en el que los levantinistas formaron con un once inicial similar al que podría debutar en LaLiga frente a un rival que no contó con algunos de sus jugadores más importantes, lo que permitió a los valencianos imponerse con claridad por 1-3. El partido se decantó pronto a favor de los ‘granotas’ tras una buena conexión entre Carlos Álvarez e Iván Romero que el delantero no desaprovechó para subir el 0-1, cuando apenas se habían sobrepasados los cinco primeros minutos de juego. El Levante llegaba con peligro e Iván Romero pudo ampliar su cuenta anotadora. El Castellón trató de reaccionar y tras la pausa de hidratación, Bellari recogió un balón en la zona de ataque y cedió al italiano Antonio Gala, que consiguió el empate con un disparo desde la frontal.

El partido, que se había equilibrado en el juego tras el empate, de nuevo se inclinó a favor del Levante en los primeros minutos de la reanudación y otra vez con la sociedad Carlos Álvarez-Iván Romero de protagonista, lo que permitió al ariete firmar su doblete. El Castellón trató de reaccionar y tuvo algunas llegadas con peligro pero se topó con el meta australiano Matt Ryan. En el tramo final, el lateral levantinista Nacho Pérez puso el 1-3 definitivo.

Al fin y a la postre, Iván Romero fue el jugador más determinante del encuentro,sobre todo, cuando apareció para poner el 1-2 y completar su doblete.

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Durante la segunda parte, el Castellón no se rindió y Jari Vlak estuvo a punto de igualar el encuentro. El neerlandés sigue adaptándose a su nuevo equipo. A quince minutos del final entraron Tincho, Douglas, Andrés Caro y Suero, pero el Levante acabó el duelo más entero. Saipi evitó el tercero con una buena intervención, aunque no pudo evitar el tercer tanto de los granotas. Y así, en cinco días arranca la Liga. El Levante completa una buena pretemporada y ya se dispone a iniciar la competición doméstica contra el Espanyol, en Cornellà.