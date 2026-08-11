El Levante cierra la cesión de Thiago Fernández desde el Villarreal

El Levante UD ya tiene, a falta de confirmación oficial, a su refuerzo en el extremo derecho: Thiago Fernández. El extremo argentino, según ha avanzado la Ser este martes, aterrizará cedido procedente del Villarreal CF hasta final de temporada. La operación, que ayer lunes estaba ya muy avanzada, tendrá unas condiciones similares a las acordadas recientemente entre ambos clubes con Dani Requena. Thiago Fernández llegará al Levante cedido por una temporada, hasta junio de 2027, y el conjunto granota dispondrá de una opción de compra al término del préstamo. Una fórmula con la que el Submarino pretende garantizar minutos y continuidad a uno de sus futbolistas con mayor margen de crecimiento.

El Villarreal, sin embargo, no quiere perder el control sobre el futuro del argentino. En caso de que el Levante termine ejecutando esa opción en el verano de 2027, el club de la Plana Baixa conservará opciones de recompra en las siguientes ventanas de mercado, protegiéndose así ante una posible explosión deportiva del jugador. En el caso del Levante UD, el club ve reforzada una posición vital para Luís Castro y que solo tenía a dos jugadores puros para esa posición en las figuras de Paco Cortés y Tay Abed, aunque hayan jhugado en el pasado otros como Víctor García, Kareem Tunde, Iván Romero o Roger Brugué.

Thiago Fernández, jugó cedido en el Real Oviedo, intentando regatear a Mouriño. / LaLiga

El Levante, un destino que convence al Villarreal

En el Submarino consideran que el conjunto levantinista reúne unas condiciones prácticamente ideales para continuar la evolución del extremo. Seguirá compitiendo en Primera División, a pocos kilómetros de Vila-real y sin necesidad de afrontar un gran proceso de adaptación en cuestiones como el entorno, el clima o el campeonato.

El objetivo prioritario es que Thiago Fernández disponga de los minutos que difícilmente tendría garantizados esta temporada en el Villarreal y mantenga su progresión en el fútbol español. El argentino ya dejó buenas sensaciones el pasado curso durante su cesión de media temporada al Real Oviedo, una experiencia positiva que confirmó la conveniencia de que continúe acumulando partidos al máximo nivel europeo.

Dani Requena, jugador del Villarreal cedido al Levante. / Levante UD

A ello se añade una cuestión administrativa determinante. El Villarreal tiene actualmente ocupadas sus tres plazas de futbolistas extracomunitarios con Luiz Júnior, Tajon Buchanan y Alax Freeman, circunstancia que impediría la inscripción de Thiago Fernández en LaLiga con la actual configuración de la plantilla.

Otras salidas

Su salida se incorporará a una larga lista de movimientos realizados por el Villarreal este verano. Diego Conde, Arnau Tenas, Dani Requena y Hugo López han salido cedidos, mientras que Pau Cabanes, Álex Forés, Lautaro Spatz y Thiago Ojeda han abandonado el club mediante diferentes operaciones de traspaso.

Pau Cabanes, jugador del Villarreal traspasado al Eldense. / Juan Francisco Roca

Otro de los nombres que puede protagonizar los próximos movimientos es Willy Kambwala. Osasuna ha intensificado su interés por conseguir la cesión del central franco-congoleño y es uno de los clubes que más fuerte está pujando por incorporarlo esta temporada.

No es el único pretendiente. Varios equipos españoles y del extranjero han solicitado su préstamo, aunque el Villarreal todavía no ha adoptado una decisión definitiva. En el club se valora la posibilidad de facilitarle una temporada con mayor continuidad, pero también existe el argumento contrario: mantener una plantilla amplia para afrontar un curso especialmente exigente.

Logan Costa (i) y Willy Kambwala (d), centrales del Villarreal, el congoleño tiene la opción de irse cedido a Osasuna. / Villarreal CF

Iñigo Pérez dispone en estos momentos de cinco centrales: Juan Foyth, Logan Costa, Renato Veiga, Pau Navarro y el propio Kambwala. La acumulación de efectivos abre la puerta a una salida, aunque el elevado número de encuentros que afrontará el Submarino obliga a medir cuidadosamente cualquier movimiento.

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El Villarreal deberá decidir así si prioriza los minutos y la progresión de Kambwala mediante una cesión o si mantiene al defensa como una alternativa más en una plantilla construida para competir durante toda la temporada en varios frentes.