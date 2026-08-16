RCD Espanyol - Levante UD: Se abre el telón de la temporada 26/27

Se acabó el tiempo de pruebas y experimentos para dar paso a fuego real. El Levante UD comenzará hoy, a partir de las 19:00 horas, a escribir el decimoctavo capítulo de su historia en Primera División cuando el balón eche a rodar en el RCDE Stadium. El conjunto granota viaja a un feudo perico del que no guarda un recuerdo extremadamente aciago, ya que en su visita al RCD Espanyol del pasado mes de abril empató a cero con dos ocasiones erradas por Etta Eyong y Carlos Álvarez que dejaron al cuadro azulgrana a centímetros de la victoria.

Después de un largo verano de reflexión y marcado por las entradas y salidas en la plantilla, los de Luís Castro afrontan el reto de empezar sumando una temporada ilusionante, pero con el mismo objetivo de mantenerse en la máxima categoría.

Traducir las buenas sensaciones de la pretemporada en puntos

El Levante aterriza en el curso 26/27 con la convicción de haber realizado el trabajo que le tocaba durante la pretemporada. Si bien faltan ciertos detalles que pulir, la escuadra levantinista llega a Barcelona con la lección aprendida de la campaña anterior y la confianza que requiere el primer choque de la temporada. El conjunto granota, eso sí, no contará con su primer capitán Roger Brugué, que arrastra una sanción disciplinaria tras su expulsión ante el RCD Mallorca en la penúltima jornada del ejercicio 25/26.

Por otra parte, el problema de las inscripciones que cada año lastra a los clubes en los primeros dias de competición no sería un problema para el esquema del técnico portugués. De hecho, el luso confirmó en la rueda de prensa previa al encuentro que ha trabajado durante la semana "con todos los jugadores" y sin mostrar preocupación acerca de su disponibilidad. Respecto a las sensaciones, el Levante es conocedor que una buena pretemporada no siempre es sinónimo de un buen arranque liguero, pero el optimismo tanto en la afición como en Luís Castro dan lugar a una primera jornada esperanzadora.

El Levante UD celebra su victoria en pretemporada / Levante UD

Pocos cambios y un grupo compacto

El Espanyol quiere recuperar la versión del equipo que le llevó a competir por puestos europeos en el primer tramo de la temporada pasada. El cuadro de Manolo González, cuya principal baja es la del final de la cesión de Carlos Romero, se enfrenta al Levante después de un mercado con pocos refuerzos que, no obstante, elevan la calidad de la plantilla. Algunos de los nuevos activos pericos saben lo que es jugar en la Comunitat Valenciana, como son los casos de Unai Núñez (Valencia CF) y Álex Calatrava (CD Castellón).

Noticias relacionadas

El RCD Espanyol durante la pretemporada / RCD Espanyol

Precedentes

Pericos y granotas se han medido en partido oficial en un total de 42 ocasiones, con el Espanyol saliendo victorioso en cuanto a triunfos (16V). Por su parte, el Levante ha vencido 10 veces al cuadro blanquiazul, mientras que 15 encuentros entre ambos han concluido con tablas en el marcador, incluido el último precedente del pasado mes de abril. La última victoria del conjunto granota en el RCDE Stadium data de la temporada 19/20 (1-3) con goles de Borja Mayoral, Enis Bardhi y Adrià Pedrosa (p.p) ante un coliseo catalán vacío por la pandemia.