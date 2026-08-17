Marc Santos hace historia al debutar en LaLiga con 15 años

Marc Santos ha sido la sensación en clave Levante en esta pretemporada. A sus 15 años, ya se ha hecho un hueco en la plantilla del primer equipo. El lateteral izquierdo del conjunto granota ha convencido a Luis Castro, que como declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Espanyol, es jugador de la primera plantilla "como todos los otros". Al técnico portugués no le tiembla el pulso con el de Massanassa y, de hecho, le ha hecho debutar con el primer equipo levantinista en el primer partido de la temporada 26/27. Pese a la derrota, el '33' ha mostrado personalidad al no esconderse y pedir la pelota a sus compañeros, que eso sí no lo han encontrado a la hora de generar peligro. De esta manera, y con 15 años y 288 días, Marc Santos se convierte en el futbolista más joven del Levante en debutar con el primer equipo, y solo el tercero de toda la Primera División por detrás de Sansón (Celta de Vigo) y Luka Romero (RCD Mallorca), superando a Irastorza, Óscar Ramón y Lamine Yamal.

El joven lateral ha disputado seis amistosos a los mandos del técnico portugués. Un total de 154 minutos ante rivales como el Villarreal, Castellón, Leganés o Sheffield United. Faltaba conocer si Luis Castro iba a contar o no con él y lo ha tenido muy claro: "Marc Santos es jugador de la primera plantilla, punto. Lo ha conquistado", "Marc Santos es jugador de la primera plantilla, punto. Lo ha conquistado".

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Es considerado uno de las mayores perlas en la cantera del Levante y no es para menos. Renovó en enero hasta 2029. Sus grandes expectativas y rendimiento no han sorprendido, ya que el entrenador sabía de su potencial. "Cuando terminó el año pasado yo ya tenía 100% cierto que Marc Santos iba a ser jugador de la primera plantilla porque ha venido algunas veces a trabajar con nosotros como otros jugadores y nuestra decisión, mía y de todo el 'staff'".