Marc Santos, un debut para la eternidad

El Levante UD estrenó la temporada en Primera División con una derrota en el RCDE Stadium, pero también con una noticia destinada a ocupar un lugar privilegiado en la historia del club. Marc Santos, una de las mayores promesas de la Cantera Granota, se convirtió en el futbolista más joven en debutar con el primer equipo levantinista y en el tercer jugador más precoz en estrenarse en la máxima categoría del fútbol español.

Cuando Luís Castro recurrió al joven defensa durante la segunda mitad del encuentro ante el Espanyol, el técnico no solo daba entrada a un canterano. También abría la puerta a un nuevo récord. Con 15 años y 288 días, Marc Santos superó todas las marcas de precocidad existentes en la entidad azulgrana y escribió una página inédita en los más de cien años de historia del Levante UD.

El hito adquiere todavía una mayor dimensión al ponerlo en perspectiva con el fútbol español. El lateral zurdo nacido en Massanassa el 9 de noviembre de 2010 se sitúa como el tercer jugador más joven que ha debutado en Primera División -por detrás de Sansón (Celta de Vigo) y Luka Romero (RCD Mallorca)- un registro reservado para talentos excepcionales y que confirma las enormes expectativas que existen alrededor de su figura.

Una vida ligada al club

Su irrupción, sin embargo, no es fruto de una aparición repentina. Detrás de este récord hay años de crecimiento silencioso en la cantera levantinista. Marc llegó al club siendo prebenjamín de segundo año y fue avanzando paso a paso por todas las categorías formativas. Durante su etapa de formación desempeñó diferentes posiciones sobre el terreno de juego, una polivalencia que contribuyó a enriquecer su desarrollo futbolístico y acelerar su progresión.

Su evolución llamó pronto la atención dentro de la Ciudad Deportiva de Bunyol. En enero de este mismo año ya había dado otro paso de gigante al debutar con el Juvenil A en División de Honor cuando todavía se encontraba en edad cadete. Un salto poco habitual que evidenciaba la confianza que los técnicos depositaban en un futbolista que destacaba tanto por sus condiciones futbolísticas como por su madurez competitiva.

La trayectoria de Marc Santos también ha estado ligada a los éxitos de la selección valenciana. En mayo de 2024 fue uno de los protagonistas del histórico Campeonato de España conquistado por la Sub-14 valenciana, un logro sin precedentes que tuvo reconocimiento en el Ciutat de València. Antes de un encuentro frente al Eibar, él y sus compañeros Marcos Puchalt y Aitor Gandía recibieron el aplauso de la afición granota sobre el césped del estadio levantinista.

A medida que acumulaba actuaciones destacadas en la cantera, donde incluso llegó a portar el brazalete de capitán en algunas categorías, su nombre comenzó a aparecer también en las convocatorias de la selección española. El defensa se estrenó con la Sub-16 y continuó confirmando un crecimiento que parecía no encontrar techo.

Marc Santos durante un partido con la selección española. / Levante UD.

El comienzo de una historia

Durante el tramo final de la pasada temporada ya tuvo la oportunidad de entrenarse con el primer equipo. Allí empezó a familiarizarse con el ritmo y las exigencias del fútbol profesional, dejando una impresión muy positiva en el cuerpo técnico. Apenas unos meses después, aquel prometedor canterano que acudía a las sesiones para aprender y ganar experiencia se ha convertido en protagonista de un récord histórico.

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El debut de Marc Santos trasciende una simple estadística. Representa el éxito de un modelo de cantera que sigue produciendo talento para el primer equipo y simboliza el sueño cumplido de un niño que llegó al Levante UD con la ilusión de vestir algún día la camiseta del primer equipo. Ese sueño ya es una realidad. Y, a juzgar por la velocidad con la que está quemando etapas, parece solo el comienzo de una historia que puede dar mucho que hablar en Orriols.