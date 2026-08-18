Pablo Martínez, muy cerca de seguir en LaLiga EA Sports
El ex capitán del Levante UD acabó su contrato con el equipo granota este verano y firmará por otro club de Primera División
Iván Carsí
Hace solo unas semanas se despedía del club más importante de su carerra deportiva como capitán y después de haber logrado el ascenso a Primera División y la permanencia un año después. Pablo Martínez abandonó el Levante UD tras siete temporadas en la entidad granota. El club y el mediocentro separaron sus caminos una vez terminó el contrato del madrileño, que no fue renovado.
Ahora tras un verano de espera y de analizar la situación parece que Pablo Martínez tendrá nuevo destino pronto. El ex granota cuenta con más de 200 partidos jugados entre Primera y Segunda División. Esa experiencia a sus 28 años es ideal para varios clubes de LaLiga EA Sports, así pues, el madrileño continuará en España.
Así lo ha avanzado Matteo Moretto, el periodista especializado en mercado ha desvelado que Pablo Martínez está muy próximo a firmar por el Málaga CF. El conjunto boquerón sigue reforzándose para su regreso a la élite, ganando experiencia para amarrar la permanencia este curso.
Según la información citada tanto el Málaga como el jugador están muy próximo a alcanzar un acuerdo, que podría rubricarse en las próximas horas. Este sería el cuarto fichaje del equipo blanquiazul después de las llegadas de; Juan Cruz, Fernando Calero y José Salinas.
Fuente: Superdeporte
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