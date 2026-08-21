¿Quién es Ifeanyi Ndukwe? La estrella emergente que ha fichado el Levante UD

El Levante UD continúa rastreando el mercado de fichajes de cara a una exigente temporada en la que ha comenzado con el pie izquierdo tras caer por 3-0 ante el RCD Espanyol el pasado domingo. Tras las llegadas de Bardeli, Sotelo, Mandi, Requena, Musuayi y Thiago Fernández, en las oficinas del Ciutat de València siguen trabajando a destajo para dar a Luís Castro argumentos con los que conformar una plantilla competitiva. El objetivo no es otro que no pasar los mismos apuros que el curso pasado para mantener la categoría.

Por ello, desde la secretaría técnica granota han aprovechado una oportunidad de mercado para cerrar la llegada de Ifeanyi Ndukwe, central de 18 años procedente del Liverpool FC. La reciente salida de Elgezabal y la vuelta a Italia de Matías Moreno y Matturro tras cesión han dejado debilitada la posición de defensa central, donde solo había llegado hasta el momento Aïssa Mandi. Ahora, al fichaje del argelino se le une la incorporación de este joven futbolista.

Ifeanyi Ndukwe (Viena, 3 de marzo de 2008) es un defensor de corte moderno que destaca por una brillante combinación de poderío físico y versatilidad técnica. Sus casi dos metros de altura le permiten dominar con contundencia los duelos aéreos e ir con ventaja a los balones divididos, ya sea en corte defensivo o acciones ofensivas a balón parado.

Su capacidad para adaptarse a ambos perfiles de la defensa le pueden convertir en uno de los activos más valiosos en el equipo de Luís Castro. Ndukwe cuenta además con un gran manejo con los pies, por lo que la salida de balón del Levante UD puede dar un salto cualitativo con el joven central sobre el césped. El nuevo fichaje del club granota destaca también por su talento para utilizar ambas piernas, por lo que puede acomodarse perfectamente tanto al perfil diestro como al perfil zurdo, algo que ha sido un punto a favor a la hora de cerrar su incorporación.

Trayectoria de Ifeanyi Ndukwe

El joven central comenzó su carrera en el WAF Brigittenau antes de unirse a las categorías inferiores del FK Austria Viena en 2016. En el equipo Sub-16 llegó a erigirse en capitán antes de ascender al filial vienés en la temporada 2024/25. Con 17 años se consagró como una de las mayores promesas del fútbol europeo, consiguiendo el ascenso a la categoría de plata. El éxito con el plantel del filial le permitió firmar su primer gran contrato como profesional con ficha del primer equipo y se ganó el derecho a disputar el Mundial Sub-17 en Qatar durante el pasado mes de noviembre. La selección austríaca llegó a la final y el buen hacer de Ndukwe despertó el interés del Liverpool, quien se hizo con sus servicios en enero de 2026 desembolsando tres millones de euros para convertirlo jugador ‘red’ cuando alcanzase la mayoría de edad.

Ifeanyi Ndukwe, en el Mundial Sub-17 en Qatar / EFE

Una salida ‘obligada’

El defensa se incorporó este verano a los entrenamientos del Liverpool de Andoni Iraola. Pese a su corta edad, Ndukwe dejó sensaciones muy positivas durante los partidos de preparación. Con el dorsal 83 a la espalda, gozó de minutos ante Sunderland y Mónaco y disputó los 90 minutos ante el Wrexham y Leeds United. Contra el equipo monegasco llegó a compartir eje de la zaga con Van Dijk, demostrando su poderío aéreo y zancada para corregir a campo abierto en el esquema con presión adelantada que plantea Iraola.

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Ifeanyi Ndukwe con los colores del Liverpool FC / GETTY IMAGES

Sin embargo, el futbolista austríaco no podrá participar esta temporada con el conjunto de Anfield. El motivo de su salida recae en la falta de su permiso de trabajo para competir en Inglaterra. Ndukwe no tiene actualmente los documentos necesarios para disputar partidos en la Premier League, por lo que ha surgido como una oportunidad imposible de desaprovechar para el Levante UD. A sus 18 años, ganará experiencia en otra de las ligas más exigentes del mundo como es la española. Ifeanyi Ndukwe, quien ya ha desvelado estar expectante por ver el ambiente con el club granota, llega a Orriols como cedido sin opción de compra y estará disponible a la mayor brevedad para el equipo de Luís Castro.