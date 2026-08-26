Un encuentro entre el Levante UD y su afición antes de su estreno en casa
El club ha convocado a los seguidores granotes para presentar las nuevas incorporaciones
El Levante UD ha querido comenzar la temporada 2026-2027 arropado por su gente. El club ha organizado este miércoles un "meet and greet", es decir, un encuentro con la afición antes del primer partido de la temporada 2026/2027 en el Ciutat de València, que enfrentará este sábado al conjunto granota con el Real Betis. El Levante UD ha aprovechado la ocasión para presentar las nuevas incorporaciones de sus primeros equipos masculino y femenino.
La cita ha sido este miércoles por la tarde en la Tenda Granota del estadio. Cientos de personas se han acercado a Orriols para conocer a los deportistas, fotografiarse con ellos y aprovechar para que firmen sus nuevas camisetas antes del primer parido de la temporada en casa. A pesar del calor, la cola para acceder a la tienda era de varios metros en torno al estadio.
En el primer equipo masculino, la afición pudo saludar a Enzo Bardeli, Aïssa Mandi, Dani Requena, Hugo Sotelo, Yanis Musuayi, Thiago Fernández e Ifeanyi Ndukwe. Del equipo femenino acudieron Paula Arce, Yolanda Sierra, Iria Castro, Lía Muiño, Sara Martínez, Dana Benítez, Laura Blasco y Marta San Adrián 'Sanadri'.
Reforzar el vínculo
Con esta iniciativa, el Levante UD busca reforzar el vínculo entre sus equipos y la afición en la antesala del estreno liguero en casa. Ha sido una oportunidad para que los seguidores granotes pongan cara a las nuevas incorporaciones.
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