Los nuevos fichajes del Levante UD responden tras los problemas de inscripciones: "Nos dieron la tranquilidad de que se iba a resolver"

El Levante UD ya tiene a su disposición a todos los nuevos fichajes tras los problemas de inscripciones que les impidieron tener minutos en la primera jornada. Si bien Luís Castro solo contó con Hugo Sotelo y Thiago Fernández, las siete incorporaciones están disponibles salvo cambios de última hora para el estreno en el Ciutat de València de este sábado frente al Real Betis. No obstante, el conjunto granota ha presentado hoy el nuevo patrocinador principal de sus tres equipaciones Sesame, además de haber organizado una breve rueda de prensa del propio centrocampista gallego y extremo argentino con motivo de su llegada a Orriols.

Ambos futbolistas se han mostrado satisfechos con que su registro en la página oficial de LaLiga se haya zanjado, aunque reconocen que desde el club se comportaron con ellos y se les dio "tranquilidad de que se iba a resolver". La dirección deportiva se mantuvo en contacto con los jugadores "todos los días durante la semana" mientras estos se ejercitaban con el resto de sus compañeros a la espera de novedades. Una vez sus nombres aparecieron en el perfil del Levante, Luís Castro no dudó en sumarlos a la causa para el encuentro ante CA Osasuna del pasado lunes. El atacante albiceleste fue titular arrancando su segunda temporada en España tras una cesión al Real Oviedo que le "sirvió muchísimo" después de una lesión previa a su aterrizaje en Europa. Por su parte, Hugo Sotelo entró al terreno de juego con apenas cinco minutos por delante, pero se atrevió con un libre directo "que había entrenado durante la semana" como primera toma de contacto con la elástica levantinista.

Última semana de mercado con movimientos pendientes

Los dos fichajes no dudaron en reconocer la importancia de la figura del técnico portugués como uno de los puntos decisivos en su llegada al club granota. Fiel a su estilo de "confiar sin importar el nombre o la edad", Luís Castro ha demostrado ser un entrenador con el que los jugadores son capaces de "salir de la zona de confort" y "dar el 100% con "ambición de mantener la categoría pero con humildad". Hugo Sotelo y Thiago Fernández llegan al Levante con ganas de hacerse un hueco en el panorama futbolístico nacional, a los que podrían sumarse nuevos activos en la última semana del mercado de fichajes estival.

Sin embargo, el presidente del club Pablo Sánchez habló abiertamente de que "si no hay salidas, no habrá entradas" en la plantilla granota. El máximo dirigente de la entidad se encuentra satisfecho con un conjunto azulgrana "suficiente para competir", pero la fisionomía de la ventana de traspasos obliga a todos los equipos a no dar el mercado por cerrado hasta el último minuto. El mandatario fue preguntado por la situación de Carlos Álvarez y del delantero Cédric Bakambu, sin equipo tras su paso por el Real Betis, pero no dio por hecho ningún movimiento sobre cambios en la escuadra de Luís Castro.

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Un Levante UD Femenino con "ilusión y ganas" de "disfrutar del proceso"

Cada vez falta menos para el estreno del Levante UD Femenino en Primera Federación y el comienzo del camino hacia el ascenso. El conjunto granota continúa con su preparación de una temporada exigente, pero "muy bonita" que afronta con "ilusión y ganas" de competir para regresar lo antes posible a la Liga F. Iria Castro y Paula Arce, dos de las nuevas incorporaciones, dejan claro que todas tienen claro que van a "conseguir el objetivo" si trasladan las "muy buenas sensaciones" de la pretemporada a la competición liguera.