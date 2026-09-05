LUD | Plantilla
Xavi Grande finaliza su vinculación con el Levante
El defensa rescinde su contrato y queda libre tras reintegrarse esta temporada al club procedente del CS Marítimo donde jugó la pasada campaña
El Levante UD y Xavi Grande separan sus caminos después de una trayectoria marcada por la formación del jugador en la Cantera Granota, su llegada al primer equipo y su participación en el ascenso a La Liga.
El defensa se incorporó a las categorías inferiores levantinistas en categoría benjamín y, tras progresar por los diferentes equipos, cumplió uno de los sueños de cualquier canterano. El 3 de octubre de 2023 debutó con el primer equipo en el encuentro disputado en el Estadio Ciutat de València frente al Villarreal CF B. Una temporada después, Xavi Grande vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al ser uno de los partícipes del ascenso del Levante UD a primera división.
El pasado verano, el jugador inició una nueva etapa profesional en Portugal. El futbolista se incorporó al CS Marítimo en calidad de cedido y contribuyó al éxito del conjunto de Madeira que se proclamó campeón de la Segunda División portuguesa y logró el ascenso a la máxima categoría.
A nivel internacional, Xavi Grande también ha representado a España en las categorías inferiores, con presencia en las selecciones Sub-18 y Sub-19.
«El Levante UD le desea la mejor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales», ha informado el club en los medios oficiales. Paralelamente, el Levante viajará mañana domingo a Málaga para disputar, a las 18.30 horas, el encuentro correspondiente a la Jornada 4 de La Liga ante el Málaga CF en el Estadio La Rosaleda. La expedición partirá desde el aeropuerto de Manises a las 9.30 horas y se concentrará en el Hotel NH Málaga. El regreso está previsto para las 22.45 horas.
- La Guardia Civil acude a una discusión en una casa de Benidoleig y descubre que una vecina checa estaba reclamada por tráfico de armas y explosivos
- Fallece la menor de 11 años herida al desplomarse un pilar en un motor de riego de Alzira
- El bebé cuyo cuerpo busca la Policía fue el primer niño nacido en Santa Bàrbara en 2025
- Cierra tras casi 40 años otra tienda tradicional de Xàbia: 'Nos hemos dejado la piel, pero es imposible competir con las grandes superficies
- Mompó carga contra Morant: "Siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez, no vales para nada"
- Gandia, Sagunt y l'Eliana se desmarcan con concentraciones alternativas por la 'convivencia
- Pulso de los contratistas de obra al Ministerio de Transportes: un recurso deja en suspenso el megacontrato de mantenimiento de carreteras
- La Policía encuentra los restos óseos de Nizan, el bebé que fue enterrado en una vivienda de Tarragona