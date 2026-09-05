Xavi Grande finaliza su vinculación con el Levante

El Levante UD y Xavi Grande separan sus caminos después de una trayectoria marcada por la formación del jugador en la Cantera Granota, su llegada al primer equipo y su participación en el ascenso a La Liga.

El defensa se incorporó a las categorías inferiores levantinistas en categoría benjamín y, tras progresar por los diferentes equipos, cumplió uno de los sueños de cualquier canterano. El 3 de octubre de 2023 debutó con el primer equipo en el encuentro disputado en el Estadio Ciutat de València frente al Villarreal CF B. Una temporada después, Xavi Grande vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al ser uno de los partícipes del ascenso del Levante UD a primera división.

El pasado verano, el jugador inició una nueva etapa profesional en Portugal. El futbolista se incorporó al CS Marítimo en calidad de cedido y contribuyó al éxito del conjunto de Madeira que se proclamó campeón de la Segunda División portuguesa y logró el ascenso a la máxima categoría.

A nivel internacional, Xavi Grande también ha representado a España en las categorías inferiores, con presencia en las selecciones Sub-18 y Sub-19.

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«El Levante UD le desea la mejor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales», ha informado el club en los medios oficiales. Paralelamente, el Levante viajará mañana domingo a Málaga para disputar, a las 18.30 horas, el encuentro correspondiente a la Jornada 4 de La Liga ante el Málaga CF en el Estadio La Rosaleda. La expedición partirá desde el aeropuerto de Manises a las 9.30 horas y se concentrará en el Hotel NH Málaga. El regreso está previsto para las 22.45 horas.