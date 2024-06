El IES Comarcal ofrece un concierto en el Centro Social de la Villa del Pilar

El viernes 21 de junio va a ser muy especial para las y los usuarios del Centro Social de la Villa del Pilar de Burjassot. Su centro va a acoger la celebración de un concierto de música, de manos del departamento de música del IES Comarcal del municipio, en una actividad de intercambio generacional que, de seguro, hace que el todos disfruten. Será a partir de las 11.00 horas.

Tras unos meses en los que el alumnado del centro educativo ha departido con las y los usuarios del centro social y con la presencia también de representantes del Centro Social en el IES, dando una charla, estas actividades van a culminar con el citado concierto que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Burjassot, dirigida por Mª Ángeles Navarro.

El curso de 2º B interpretará Miedo y I Will survive, el de 2º D Umbrella y Noelia del Moral, Laura Granell y Guille Pons harán lo propio con The night we met. Cerrará el concierto el curso de 3º con Hot stuff, Everybody want to rule the world y Starlight.