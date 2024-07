Burjassot ondeará la bandera arcoíris en una celebración del Orgullo llena de actividades

El pasado 28 de junio fue el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y, a lo largo del mes de julio se multiplican las celebraciones para reivindicar la diversidad sexual en todas sus formas. El Ayuntamiento de Burjassot, través de la concejalía de Diversidad Sexual que dirige Isabel Mª Mora, lo celebrará, con "+ Orgullo" que nunca, tal como reza el lema elegido este año, con una gran fiesta que tendrá lugar el próximo sábado 6 de julio, en la Plaza de Emilio Castelar (que es la plaza donde se ubica el consistorio).

La fiesta del 6 de julio comenzará a las 20:30 horas con la lectura del manifiesto en una apertura de noche que tendrá como maestra de ceremonias a la artista valenciana Liz Dust. El cartel de la noche continuará las 21:30 horas con la sesión de la DJ Lucía Reina y con el show y animación a las 22:30 horas de la artista y Drag Eco Delantro. La fiesta culminará con las sesiones de Paulens DJ, a las 22:45 horas y de Migue Coll DJ, a partir de las 00:15 horas.

Programacion Fiesta Orgullo 2024 Burjassot / A.B.

El Ayuntamiento de Burjassot también salió a la calle el pasado 28 de junio para leer un manifiesto en el Día del Orgullo que se celebra en esa fecha. Previamente, en el pleno municipal, la corporación aprobó una moción para ratificar la participación del municipio en esta celebración del colectivo LGTBIQ+.

El alcalde, Rafa García (PSPV), lamentó en redes que la moción no pudiera ser una declaración institucional, al no contar con el respaldo de Vox. Este grupo, fue el único que se opuso a la propuesta, respaldada por PSPV-PSOE, PP, Compromís, Unides per Burjassot y el concejal no adscrito.