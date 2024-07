Bous, música, activitats infantils i devoció centren les festes de Museros

Museros es prepara per viure més de tres setmanes plenes d’alegria, tradició i convivència amb la celebració de les seves festes patronals, que s’obrin hiu amb el tradicional «txupinazo» i que es prolongaran fins al 18 d’agost. L’alcaldessa Cristina Civera Balaguer destaca la importància d’aquests dies per al municipi, afirmant que les festes "són una ocasió única per celebrar la nostra identitat com a poble, per retrobar-nos amb els amics i la família, i per gaudir de moments inoblidables junts».

Les festes arrencaran oficialment esta nit amb el «Txupinazo», un esdeveniment que començarà a les 21.00 hores amb un sopar de pa i porta a la plaça del Poeta Llorente, seguit d’una concentració a la porta de l’Ajuntament a les 23.00 hores per donar inici a les festes. La nit acabarà amb un ball a la plaça del Poeta Llorente amb l’orquestra Erosión.

Entre els actes més destacats, la XIV Setmana Taurina se celebrarà del 29 de juliol al 2 d’agost, oferint una varietat d’esdeveniments taurins que captiven tant a aficionats com a visitants.

El dissabte 3 d’agost, es rendirà homenatge a la Immaculada Concepció amb un volteig general de campanes a les 13.00 hores, mentre que el diumenge 4 d’agost, els actes inclouen una missa solemne a les 12.00 hores i una processó a les 20.30 hores.

El dia 5 d’agost estarà dedicat als més menuts amb activitats aquàtiques a la piscina municipal des de les 16.00 fins a les 20.00 hores, convertint-se en una jornada de diversió per a tots els infants de la localitat. El divendres 9 d’agost a les 19.30 hores, la cavalcada de disfresses infantil recorrerà els carrers de Museros, i el dissabte 10 d’agost a les 00.30 hores, la cavalcada de disfresses per als adults animarà la nit, finalitzant amb un gran ball al passeig de les Palmeres amb l’orquestra Máxima.

Festers de Sant Roc. / ED

Ofrena a la Mare de Déu

L’Ofrena a la Mare de Déu, el dilluns 12 d’agost, és un altre dels moments àlgids de les festes, amb una cercavila a les 19.00 hores seguida de l’ofrena floral a les 20.00 hores. Aquesta jornada conclourà amb un sopar popular de conill amb tomaca als carrers del centre urbà, organitzat per l’Ajuntament, i un ball amb l’orquestra La Troya a les 24.00 hores.

El dimarts 13 d’agost, la nit de les paelles reunirà a tot el poble en un sopar col·lectiu a partir de les 21.00 hores, amb taules, cadires, llenya i arròs proporcionats per l’Ajuntament. La nit continuarà amb música a càrrec de l’orquestra Enjou i una xaranga pels carrers de costum fins a les 7.00 hores del matí, moment en què l’Ajuntament repartirà orxata i fartons per preparar-se per al popular «encierro».

El dia del bou, el 14 d’agost, començarà amb la tradicional xaranga a les 7.30 hores i el correbou (encierro) de vaques a les 8.00 hores. Durant tot el dia, es succeiran diverses activitats taurines fins a la nit, quan es realitzarà la tradicional embolada dels bous a les 24.00 hores. L’endemà, 15 d’agost, es celebrarà el dia de la Mare de Déu amb volteig de campanes, benedicció d’alfàbegues i una solemne processó.

Les festes culminaran el dissabte 17 d’agost amb el Dia d’Acció de Gràcies, on es prepararà una paella monumental per a tots els veïns al carrer del Mestre Climent, seguit de la recollida dels festers i la processó general amb les imatges dels patrons. El diumenge 18 d’agost, les activitats taurines tancaran les festes amb una matinal de vaques i l’embolada de bous fins a altes hores de la matinada.

L'alcaldessa de Museros, Cristina Civera. / ED

Agraïment de l'alcaldessa

L’alcaldessa Cristina Civera ha volgut agrair a totes les entitats i persones que han col·laborat en l’organització de les festes: «Aquestes festes són fruit del treball i la dedicació de moltes persones. Vull agrair a totes les entitats i persones que han col·laborat en l’organització de les activitats que hem preparat amb tanta il·lusió. És gràcies a vosaltres que podem oferir un programa variat i atractiu per a totes les edats i gustos».

Amb un missatge de convivència i respecte, Civera ha conclòs afirmant: «Fem que els carrers de Museros siguen un espai de convivència, alegria i respecte, on tots i totes siguen benvinguts i benvingudes». Amb una programació tan completa i inclusiva, les festes de Museros prometen ser, una vegada més, un punt de trobada i celebració per a tots els veïns i visitants.