Moncada impulsa una campanya per a defensar el valencià en l'educació

L’Ajuntament de Montcada, a proposta de Regidoria de Promoció del valencià encapçalada per Anna Gascó, va aprovar en el ple municipal una proposta en defensa del valencià a les escoles i en contra de la nova “Llei de Llibertat Educ͏ativa” aprovada per PP i VOX. Aquesta llei deixa en mans de les famí͏lies l’elecció de la llengua d’una part d'assignatures, una decisió que hauria de quedar en ma͏ns de͏ls mestres i experts lingüísti͏cs͏.

La mo͏ció també ressalta que diversos estu͏dis mostren que, “sense un ús ampli de la llengua minoritzada en diverses assignatures, és difícil garantir u͏n bon apre͏nentatge ͏del vale͏ncià”. Finalment, la moció denuncia que aquesta situació atempta contra els drets lingüístics i el mandat constitucional i estatutari d’assegurar que tots els ciutadans valencians coneguen el valencià i el castellà en igualtat de condicions.

Fullets informatius

Segons ha destacat Anna Gascó, regidora de Promoció del Valencià, “aquesta llei suposa un abans i un després en l’atac al valencià i a l’educació en valencià. No podem quedar-nos parats, hem d’actuar en defensa del valencià a les nostres escoles”. I afig: “És un imperatiu de les administracions públiques defendre i garantir l’ús del valencià i per això ens hem d’oposar de manera contundent a este despropòsit de llei. Una llei antivalenciana que hem de tombar, als carrers i a les institucions”.

En aquest sentit, ahir mateix es va dur a terme una xarrada informativa amb Nelo Juste, membre d’Escola Valenciana i mestre de l’Escola Pública de Montcada José María Oltra, on es va traslladar a les famílies el que suposa aquesta nova llei educativa per a l’ensenyament del valencià i la necessitat de votar que sí al valencià en la consulta prevista. Des de l’Ajuntament, a més, també s’ha fet difusió d’un fullet informatiu on s’aposta per l’educació en valencià com a motor d’aprenentatge.

Acords aprovats

El Ple de l’Ajuntament de Montcada, a iniciativa de la Regidoria de Promoció del Valencià, aprovà una seria d'següents acords: