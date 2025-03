El mundo fallero de Albal se emociona en la presentación del llibre de SOM

El pasado domingo, la Junta Local Fallera de Albal y representantes de las 7 comisiones del municipio, asistieron, en la plaza de la iglesia de Paiporta, a la presentación del llibret del proyecto SOM, homenaje a los pueblos afectados por la dana. Se trata de un proyecto solidario, iniciativa de la Falla Convento Jerusalén de Valencia, en el que se narra, desde cada municipio afectado, lo que se vivió durante la dana, y en el que ha participado, como cronista de Albal, la fallera, artista plástica y humorista, Ana Muñoz.

Un llibret de 200 páginas, en el que han participado 40 personas, y que formará parte de la historia y de la memoria colectiva de lo ocurrido en la barrancá del pasado 29 de octubre y tras ella.

Representación de todos los pueblos de la dana

Ana Muñoz, alter ego de La Tia Visantica, comentaba que sintió una gran responsabilidad cuando la llamaron para representar a su pueblo desde la organización del proyecto SOM, «este llibret será un recuerdo gráfico de la catástrofe vista desde el mundo de las Fallas y como ciudadana afectada, fallera y trabajadora del mundo de las Fallas me he visto involucrada fatalmente en todos los ámbitos». Albal, sus ciudadanos y sus falleros, «han sufrido mucho todo este tiempo, y las comisiones y su curso fallero se han visto afectadas por todo ello y así consta en el artículo», relataba la artista y añadía que, «no he querido basar mis palabras en el rencor ni la pena, sino en la resiliencia y el poder de superación que hemos demostrado todo el colectivo».

Un acto muy emotivo, que se ha celebrado a los pies del monumento solidario, SOM, creado por David Sánchez Llongo, como símbolo de la reconstrucción de una catástrofe que ha azotado con fuerza al mundo fallero, afectando a muchos casales de l’Horta Sud. Un monumento en el que aparecen representados todos los pueblos afectados por la Dana y que muestra, a través de unas fotografías que forman parte de algunas de las crónicas que podemos encontrar en el llibret, la crueldad con la que el barro asoló, casales, tiendas de indumentaria, talleres falleros, o en el caso de Albal, la Casa de la Cultura.

5.000 ejemplares

Una presentación, que no ha querido perderse el mundo fallero albalenc, y a la que han asistido representantes de las 7 comisiones de la localidad, así como las máximas representantes de la Junta Local Fallera y sus cortes de honor. El presidente, José Miguel Salas, comentaba que las personas escogidas para escribir en este llibret tan especial, «son personas representativas de cada una de las localidades que dan su visión y su vivencia, lo cual convierte al Llibret en un resumen de lo sucedido y algo que nos va a ayudar a de alguna manera plasmar por escrito lo que sucedió el día 29». El llibret, del que se ha hecho una tirada de 5000 ejemplares, se venderá a 10 euros, y forma parte de una serie de acciones solidarias, para recaudar fondos para ayudar a las comisiones afectadas, y según Salas, «lo más importante del proyecto no es solo la ayuda económica, lo es también la regeneración mental».

SOM es una iniciativa colectiva que integra a fallas de l'Horta Sud y a diferentes entidades sociales y comarcales a iniciativa de la falla Convento Jerusalén, y a la que se sumaron, la Junta Comarcal Fallera de l’Horta Sud; la Junta Local Fallera de Torrent; l’Agrupació de Falles de Mislata, la falla Maestro Gozalbo-Conde Altea; el Col·lectiu Pòlvora a la Vespra; la Fundació Horta Sud y la Mancomunitat de l'Horta Sud. Esta iniciativa engloba diferentes acciones solidarias para recaudar fondos que sirvan para reconstruir y mantener viva la llama de la fiesta fallera.