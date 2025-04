Puçol apuesta por la integración para mejorar la limpieza viaria

La limpieza de las calles en Puçol no solo es una cuestión de mantenimiento urbano, sino también de inclusión social. De hecho, desde que el ayuntamiento adjudicó este servicio a FCC Equal CEE Comunitat Valenciana, Centro Especial de Empleo en el que la mayoría de la plantilla está formada por personas con diversidad funcional, la imagen del municipio ha mejorado notablemente y también lo ha hecho la vida de quienes se encargan de mantenerlo limpio.

La misión de Equal CEE Comunitat Valenciana es ofrecerles una oportunidad real de acceso al mundo laboral, con trabajos adaptados, formación continua y un entorno digno. En Puçol, esta colaboración ha permitido que la Brigada Municipal de Obras y Servicios pueda centrarse en otras labores mientras se genera empleo de calidad para personas con discapacidad.

«Nos sentimos cuidados»

Esta semana, Manuel, Vicent y Jose, tres de los trabajadores de la empresa han compartido su experiencia en un encuentro muy especial con la alcaldesa Paz Carceller. Todos ellos coinciden en lo mismo: están contentos, se sienten integrados y valorados por la mayoría de los vecinos. «Nos gusta nuestro trabajo, nos sentimos cuidados», cuentan.

También destacan el cariño que tienen por la zona donde trabajan y el orgullo de formar parte de un equipo que mejora cada día la vida del pueblo. «Procuramos que tengan la mayor continuidad posible en la misma zona del pueblo porque así están más integrados con los vecinos», asegura Clara Gimeno, encargada de la Unidad de Apoyo del Centro Especial de Empleo. «Pero a veces hay que realizar cambios, sobre todo en días festivos, aunque eso también les permite conocer nuevas zonas de Puçol».

La alcaldesa Paz Carceller charla con los miembros del equipo de limpieza viaria. / A.P.

Pero no todo es fácil. Jose recuerda que, aunque la mayoría de vecinos son respetuosos, a veces se encuentran con actitudes poco cívicas: «Una señora me tiró una colilla delante y me dijo: Ahora la recoges». Y los tres coinciden también en pedir más responsabilidad a quienes no recogen los excrementos de sus perros, un gesto que, aseguran, «haría nuestro trabajo mucho más fácil».

Un ejemplo para Puçol

Sin embargo, prefieren recordar los muchos momentos agradables que les está proporcionando su trabajo continuado en la limpieza viaria, como comenta Manuel: «Una mañana calurosa estaba barriendo en mi zona habitual y de un bar salió un camarero para ofrecerme una botella de agua». Un gesto que resume la buena sintonía que están teniendo con el vecindario.

Tras escuchar con atención sus testimonios, la alcaldesa les ha felicitado por su labor y su actitud: «No solo estáis haciendo un gran trabajo, también estáis enseñando a todos que la integración es posible y necesaria. Sois un ejemplo para Puçol».

El servicio de limpieza se realiza con maquinaria eléctrica moderna, sostenible y silenciosa, que facilita las tareas diarias. Además, se ha puesto en marcha un sistema de control para garantizar la calidad del servicio, demostrando que eficiencia y compromiso social pueden ir de la mano.