Pilar Peris: «Asfaltado, aceras y el trinquet serán las próximas inversiones en Massamagrell»

Está a punto de terminar su mandato en la alcaldía de Massamagrell. ¿Qué destacaría sobre inversiones e infraestructuras en esta primera parte de la legislatura?

Hemos terminado de ejecutar dos proyectos claves con los que me comprometí desde que accedí a la alcaldía: la Sala de Estudios del Barrio de la Magdalena, un espacio escogido por participación ciudadana que permite a la gente estudiar y formarse; y el nuevo velatorio municipal, que pronto se inaugurará para ofrecer un entorno más digno y cómodo en momentos difíciles. Son dos infraestructuras que mejoran directamente la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Durante estos dos últimos años, desde el Ayuntamiento de Massamagrell hemos impulsado diversas actuaciones con el objetivo de mejorar la iluminación y reforzar la seguridad en todo el municipio. Se ha llevado a cabo la renovación de la luminaria del cementerio y Camí Llaurí, así como de la calle Mariana Pineda y sus vías adyacentes. También se han sustituido las farolas del Barranquet y se ha mejorado notablemente la iluminación del campo de fútbol y del polideportivo. En la Avenida Mayor se han instalado segundos brazos en las farolas para una mayor cobertura lumínica, y se ha dotado de luz al camino de Rafelbuñol y a la calle Juan Celda. Estas acciones reflejan nuestro compromiso por seguir construyendo un Massamagrell más seguro, moderno y energéticamente eficiente.

¿Qué destacaría en materia de Movilidad?

Cuando llegamos al gobierno municipal, nos encontramos con una situación insostenible: el servicio de autobús llevaba sin contrato desde 2012 y no se le pagaba desde 2021. Tras un año y medio de intenso trabajo administrativo, licitaciones y trámites, hemos conseguido adjudicar por fin un nuevo contrato que regulariza completamente este servicio esencial. Aunque no ha sido un proceso sencillo, hemos cumplido con uno de los compromisos marcados al inicio del mandato. Como alcaldesa, me siento especialmente orgullosa de este logro, porque demuestra que con esfuerzo y determinación se pueden revertir situaciones anómalas y garantizar un servicio público de calidad y correctamente gestionado para la ciudadanía de Massamagrell.

Una de las obras anunciadas recientemente es la del Trinquet «Tío Pena», con una inversión de casi 400.000 euros de la diputación. ¿Qué supone para el municipio restaurar este edificio histórico?

Estamos muy agradecidos a la Diputación de Valencia por su respaldo en mantener vivas nuestras tradiciones y apostar por esta reforma. El Trinquet «Tío Pena» es un símbolo de identidad para nuestro pueblo y, gracias a esta inversión, se convertirá en uno de los mejores de la Comunitat Valenciana. Con esta actuación no solo restauramos un edificio histórico, sino que apostamos por el deporte, la cultura y el patrimonio local, proyectando Massamagrell más allá de nuestras fronteras.

Massamagrell también ha hecho inversiones sociales como el «Bono bebé» para apoyar a las familias del municipio y fomentar la natalidad. ¿Qué respuesta tienen estas ayudas?

La respuesta ha sido muy positiva. Hemos aumentado el presupuesto en servicios sociales, reforzado ayudas de emergencia, incrementado el Bono Bebé y reducido impuestos gracias a una gestión eficiente. Queremos que todas las familias se sientan arropadas y que Massamagrell sea un lugar donde crecer, vivir y formar una familia.

En esta línea de ayudas, ¿el Ayuntamiento de Massamagrell pone en el centro el cuidado de las personas y las familias de la localidad?

Sin duda. Nuestro compromiso ha sido siempre el bienestar de las personas. Hemos impulsado ayudas para necesidades básicas, pero también programas para acompañamiento, salud mental, diversidad funcional o mayores. Trabajamos para que nadie se sienta solo o desatendido, y lo seguiremos haciendo.

¿Qué otras ayudas ha ofrecido el municipio a la población?

Hemos abordado problemas como las filtraciones de agua, con ayudas de hasta 50.000 euros para quienes las han sufrido, y hemos invertido más de 230.000 euros en la mejora de colectores. También, cuando surgieron los problemas en el CEIP Virgen del Rosario, actuamos con rapidez y coordinación junto a Conselleria para garantizar la seguridad del alumnado. Son ejemplos de una gestión cercana y responsable.

¿Qué retos tiene pendiente el consistorio en materia de inversiones e infraestructuras?

Nos queda ejecutar proyectos clave como la reforma del Trinquet Municipal, el asfaltado de ocho zonas del municipio, la mejora de aceras para garantizar accesibilidad, y continuar la renovación de colectores. También contamos con subvenciones de 200.000 euros para proyectos deportivos y otros 200.000 para zonas verdes, que marcan una hoja de ruta clara para seguir transformando Massamagrell.

¿Qué valoración hace de estos dos años? ¿De qué está más orgullosa?

Estoy muy orgullosa del trabajo realizado. Proyectos como el nuevo velatorio municipal o la futura sala de estudios eran reivindicaciones históricas y hoy ya son una realidad. También la reapertura del bar del Hogar del Jubilado y del campo de fútbol han devuelto vida a espacios clave. Hemos afrontado emergencias como en el CEIP Virgen del Rosario con responsabilidad y rapidez. Me quedo con el cariño de la gente, que ha sido mi mayor impulso durante estos dos años.

Faltan dos años para las elecciones municipales, pero ¿ha pensado si volverá a presentarse como cabeza de lista por el PP?

Por supuesto. Siempre que mi partido lo considere oportuno, estaré dispuesta a liderar de nuevo la candidatura del Partido Popular en Massamagrell. Tenemos proyectos de largo recorrido que queremos consolidar. Aunque ahora cedo la alcaldía, seguiré muy presente, trabajando de la mano del nuevo alcalde, con la mirada puesta en 2027 y con muchas ganas de seguir construyendo un Massamagrell mejor.