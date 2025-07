La Pobla de Farnals refuerza los trabajos contra mosquitos y roedores en espacios públicos

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ha llevado a cabo una nueva fumigación para el control de mosquitos, centrando la intervención en el entorno de la playa, especialmente en zonas de cañaverales y solares. Esta actuación forma parte del plan municipal de control de plagas, que se refuerza especialmente en verano debido a las condiciones favorables para la proliferación de insectos.

Según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Ferran Ortolà, "la intervención municipal es cada vez más necesaria, ya que la acción particular no es suficiente para hacer frente a este problema. No obstante, sigue siendo esencial la colaboración ciudadana para evitar acumulaciones de agua en patios, macetas o zonas comunes, que favorecen la reproducción de los mosquitos".

Peticiones vecinales

Además de la actuación en la zona de playa, el consistorio ha solicitado a la empresa especializada que refuerce la fumigación en el entorno próximo a la línea de metro, atendiendo así a peticiones vecinales. La cercanía con los campos de cultivo explica en buena medida la aparición de estos insectos.

En paralelo, el pasado 18 de junio se instalaron trampas para roedores en la desembocadura de la acequia junto al paseo marítimo. Desde el Ayuntamiento se solicita no alimentar a estos animales, cuya alta tasa de reproducción puede agravar la situación.