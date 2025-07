Museros inaugurarà les seues festes patronals amb el conegut 'txupinazo'

Museros es troba calfant motors per a donar demà, dissabte 26 de juliol, el tan esperat 'txupinazo' que inaugurarà, per fi, les seues festes patronals 2025. Situat a l'Horta Nord, el municipi ha dissenyat un programa amb activitats de tota classe que no deixaran indiferent a ningú i que, del 26 al 18 d'agost, en paraules de la seua alcaldessa, Cristina Civera, "ompliran la localitat de música, tradició, retrobaments i alegria compartida".

Així mateix, Civera afegeix que "és temps d'obrir els nostres carrers i les nostres cases, de celebrar en germanor el que som i de retre homenatge a les nostres arrels. Museros és història, però també patrimoni immaterial, teixit a base de tradicions, de festes i d'afectes que es transmeten de generació en generació amb actes com els que viurem els pròxims dies. Les nostres celebracions patronals són una mostra viva d'eixa riquesa: la devoció, la pólvora, la música, les processons, els actes taurins o les reunions familiars que ens fan sentir orgull de pertànyer a este poble".

Un reflex del poble

L'alcaldessa ha volgut fer referència a l’horta i a la Séquia Reial de Montcada, "un sistema tradicional que no sols alimenta els nostres camps, sinó que és símbol de sostenibilitat, esforç compartit i saviesa heretada", per a continuar "regant i nodrint totes les nostres tradicions que ens identifiquen com a muserenques i muserencs".

Comissió Taurina 2025. / A. M.

D’altra banda, agraeix el treball i dedicació de totes les persones que fan possible estes celebracions, en especial "a la Comissió Taurina, a les Filles de Maria, a les Festeres de la Mare de Déu d’Agost i als Festers de Sant Roc; entitats festives, brigada municipal i policia local, però també a les regidores i regidors, al personal treballador i al veïnat per la seua participació i comprensió: sense totes i tots vosaltres, estos dies no serien el mateix".

Festeres Mare de Déu d'Agost 2025. / A. M.

Per últim, anima a tot el poble a viure aquestes festes amb "intensitat, responsabilitat i amb el cor obert", perquè continuen sent un "reflex del millor de nosaltres i que, com cada any, ens servisquen per a reforçar els llaços que ens uneixen". A continuació, es presenta un breu recorregut per la seua programació.

Programació d'actes

El primer dissabte a les 12:30 hores, després del 'txupinazo', tindrà lloc una xaranga pel poble i una festa de l’aigua a la plaça del Castell. A les 14:30, un concurs de truites seguit d'un dinar popular de pa i porta. Més tard, a les 18 hores, un ball amb l’orquestra Andercovers, a la plaça del Poeta Llorente. I a les 22, abans de finalitzar la primera jornada festiva, una altra xaranga. Del 28 de juliol a l’1 d’agost hi haurà un xicotet parèntesi amb la celebració de la XXV Setmana Taurina de Museros.

El dissabte i diumenge següents, 2 i 3 d'agost, serà el torn del dia de disfresses, amb una cavalcada general i una en la qual els protagonistes seran els més menuts. El dilluns 4 d'agost, Dia dels Xiquets i de les Xiquetes, es podrà gaudir d'unflables aquàtics a la piscina municipal. El dimarts 5 es projectarà la pel·lícula 'Els Croods' i, el dimecres 6, '¡Vaya vacaciones!' a la plaça del Poeta Llorente en el seu cinema a la fresca.

Lluna, Marta i Lorena, Filles de Maria 2025. / A. M.

Unes festes repletes de tradició

El tercer dissabte d'aquestes festes patronals estarà dedicat a la Immaculada Concepció, amb volteig general de campanes; llançament de trons i carcasses en senyal de festa; obertura de portes per a ensenyar els vestits a càrrec de les Filles de Maria, i la Nit d'albades. El diumenge 10 d'agost la celebració continua amb una missa, picadeta, mascletà, processó i orquestra, entre altres.

El dimarts 12 d'agost serà el dia de l'ofrena; el dimecres 13, la nit de les paelles; el dijous 14, el dia del bou; el divendres 15, el dia de la Mare de Déu; el dissabte 16, el dia de Sant Roc; el diumenge 17, el dia d'acció de gràcies i, per últim, tot culminarà el pròxim dilluns 18 d'agost, amb més activitats taurines que posaran la cirereta a unes festes repletes de tradició, història i música que les muserenques i muserencs esperen cada estiu amb la mateixa il·lusió.