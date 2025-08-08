La primera xiqueta en estudiar música obrirà la programació de les festes de Foios 2025
Raquel Lacruz Martínez va entrar a la banda del CAM Santa Cecilia de Foios en 1981 junt amb altres tres xiquetes i serà l’encarregada d’oferir el pregó demà des de la Plaça del Poble
Teresa Giménez
Foios es prepara per viure, un any més, les seues festes patronals que començaran este diumenge, 10 d’agost, amb el pregó des de la Plaça del Poblet fins al proper dilluns, 18 d’agost.
Enguany, l’encarregada de fer el pregó serà Raquel Lacruz Martínez, qui va ser la primera xiqueta que va poder estudiar música al Centre Artístic de Santa Cecília —abans estava prohibit— i una de les quatre primeres «educandes» en entrar a formar part de la banda en 1981, obrint una porta que «ja no s’ha tornat a tancar». Hui, tal i com comenta Raquel Lacruz, «moltes dones de Foios, formades a l’escola del CAM, són orgullosament músiques professionals».
Precissament, la banda del CAM Santa Cecilia de Foios va oferir el passat diumenge, 3 d’agost, el seu tradicional concert dins la programació de les festes patronals. En aquesta ocasió, prop de 600 veïns i veïnes del poble van poder gaudir en primera persona d’un espectacle a la Casa dels Artillers, on l’agrupació va interpretar, junt al cor de la societat musical, algunes de les bandes sonores més reconegudes del cinema —Pirates del Carib, Star Wars, Forrest Gump, Titanic...— mentre es projectaven les imatges d’aquetes en una pantalla gegant.
Demà, 9 d’agost, les persones jubilades i pensionistes podran gaudir d’un sopar i del posterior espectacle per a ballar amb el duo Chamam.
Dilluns, després del pregó que done l’inici a les festes, el veïnat de Foios viurà la tradicional nit de torrada a la Plaça del Poble abans de tancar la nit amb l’actuació de ‘Los Inhumanos’ i un remember.
La setmana festiva començarà dilluns, 11 d’agost, amb un concert de Tres a Pèl & Zaida Almeida organitzat per la Regidoria de Cultura a la Casa de la Cultura, a les 20 hores, amb entrada lliure fins a completar l’aforament. Per la nit, tindrà lloc la ‘Nit de les Comissions’ amb un sopar de pa i porta a la Plaça del Poble abans de la gran cercavila de disfresses, que començarà a les 23 hores.
El 12 d’agost serà el dia dels Quints, que portaran l’orquestra Matrix i la xaranga Terremoto per a fer ballar a tot el poble. A més, a les 20 hores s’inaugurarà una selecció del treball que ha realitzat Fernando Ros Carceller, un dels fundadors del Cercle d’Art de Foios, i que romandrà exposat a la Sala d’Exposicions Fernando Barrachina fins a que acaben les festes.
El 13 d’agost, els festers de la Mare de Déu dels Desemparats seran els protagonistes amb una replegada de matí de camí a la missa, la processó de vesprada i un final de festa amb l’orquestra Seven Crashers.
Per la seua part, les Filles de Maria tindran el seu dia el 14 d’agost, on retran homenatge a la Immaculada Concepció abans de la gran festa nocturna amb l’orquestra Platino.
El 15 d’agost serà el torn de les festeres de la Mare de Déu d’Agost, que també oferiran els tradicionals actes de missa i processó abans de tancar per la nit amb l’orquestra Tokio Band.
El primer dels dies grans de les festes de Foios serà el dissabte, 16 d’agost, amb la festa de Sant Roc. Els músics de la banda de Foios acompanyaran als festers fins a l’Església per a la tradicional missa i, per la vesprada, oferiran la processó. Abans, els festers organitzen, com és tradició, una partida de pilota valenciana amb la participació de jugadors professionals i en la que oferiran fartons i orxata per a tot el públic assistent. Per la nit tindrà lloc la tradicional ‘Nit de Paelles’ als voltants de la plaça Clara Campoamor -els festers repartiran l’arreglo per a l’elaboració de la paella entre tots aquells que s’apunten prèviament— i acabaran la jornada amb l’orquestra Titanic.
Les celebracions en honor a la Mare de Déu del Patrocini seran, com és costum, els actes centrals de les festes patronals de Foios. De bon matí hi haurà el volteig de campanes per anunciar l’inici de la festa en honor a la patrona del poble i, a les 12 hores, es celebrarà la solemne missa que acabarà amb una espectacular mascletà al pàrquing del Sector Sud.
Per la vesprada, a partir de les 16.30 hores, s’instalaran unflables aquàtics per als xiquets i xiquetes del poble i hi haurà també una «festa de la espuma». A les 17 hores començarà també una extraordinària partida de galotxa, amb la col·laboració del Club de Pilota de Foios, en la que competiran els equips de Puchol II, Javi, Cachola i Bauset contra Giner, Hilari, Marc i Juanma.
A les 19.30 hores, tindrà lloc la tradicional processó pel recorregut habitual i que acabarà dins l’Església, on la banda del CAM Santa Cecilia de Foios interpretaran, com és tradició, l’himne de la Mare de Déu del Patrocini.
Per la nit, els festers han preparat un espectacular sopar de caldereta de bou a la plaça del Poble i acabaran la jornada amb l’actuació de l’orquestra Montecarlo.
Per últim, el 18 d’agost serà el dia del Crist de la Sang, que es va baixar de l’ermita ahir. Durant el dia tindran lloc els actes tradicionals de replegada de festers, missa i processó, abans de tancar les festes patronals amb l’actuació de l’orquestra La Pato.
A més, cal destacar que les festes de Foios comptaran, un any més, amb un Punt Violeta instal·lat a la Plaça del Poble tots els dies de festes, així com un altre Punt Arcoiris LGTBIQ+ els dies 10, 15 i 16 d’agost entre les 00 i les 4 hores de la matinada per garantir el respecte i la seguretat de totes les persones, independentment del seu sexe u orientació sexual.
