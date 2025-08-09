Almàssera es vist de colors, tradició i alegria per les seues festes patronals
Enguany, la celebració serà doblement especial al coincidir amb el 150 aniversari de la seua església parroquial
Almàssera calfa motors per a viure les seues festes patronals 2025. Unes festes que, en aquesta ocasió, són encara més especials perquè es compleixen 150 anys de la construcció de la seua església parroquial. I una efemèride que, tal com confessa el seu alcalde, Emilio José Belencoso, "és un símbol espiritual i patrimonial que forma part essencial de la nostra identitat".
Per això, des de l’Ajuntament han volgut fer un xicotet homenatge al temple incloent la seua silueta a la portada del llibret, acompanyada per la figura de la Moma, icona del Corpus Christi, i que dona nom a la Parròquia del Santíssim Sacrament.
"És un temps per retrobar-nos als carrers, compartir rialles, records i, sobretot, gaudir del meravellós ambient de germanor que ens defineix com a poble unit i acollidor", declara l'alcalde, qui ha volgut aprofitar aquesta ocasió tan especial per felicitar, amb tot el seu afecte, a les Dames de 2024 i a les de 2025, que ara comencen el seu regnat. "Estic segur que estareu a l’altura i que fareu sentir orgullós a tot el nostre poble", anuncia.
Per últim, Balencoso desitja a tots els veïns i veïnes que visquen "unes festes plenes de felicitat, convivència i emocions compartides. Que siga una celebració que ens unisca, com sempre, al voltant del que som: un poble amb ànima, tradició i molta vida".
L'església d'Almàssera
L'actual església d'Almàssera es va construir entre 1792 i 1875 segons les traces de Vicente Marzo, inspirada a l'Església del Temple de València. Aquesta construcció d'estil neoclàssic està articulada en quatre trams, un creuer i el presbiteri semicircular.
La façana, classicista de formes rectes fonamentalment, consta d'una portada flanquejada per dues torres, amb una creu al centre i dos pitxers, alçada mitjançant fàbrica de rajola, destaca per la seua severitat acadèmica i geomètrica. Està emmarcada per dues torres de tres cossos, el primer amb tres finestres, el segon amb dos i el tercer amb un buit de mig punt amb campanes, i coronades per una balustrada.
La torre esquerra porta el rellotge en el segon cos. Les dues torres queden unides per un frontó corb amb dos pitxers a cada costat, que al seu torn emmarca un segon frontó triangular amb òcul en el seu timpà, al qual arriben dos parells de pilastres amb capitells corintis que flanquegen la porta de llinda, coronada per un gran relleu de pedra, de tema eucarístic.
A l'interior presenta tres naus i compta amb un imponent Altar Major, decorat amb gran profusió de frescos, entre ells "El Crist Salvador de l'Església", que tanca el templet de l'Altar Major, obra d'Antonio Cortina Farinós. La resta de les pintures són obra de Remigio Soler, fent sempre referència a l'Eucaristia, i de Rafael Cardells.
A continuació, es presenta un breu recorregut per totes les activitats musicals, culturals i esportives que formen part del programa d'aquest any.
Programa de festes 2025
Les celebracions arranquen el 16 d'agost amb el tradicional correbars memorial Zulima Villaescusa Gómez-Lobo i un passacarrer festiu pels bars de la població acompanyats per una xaranga que culminarà a la plaça Major. Aquesta primera nit, una orquestra de música farà tribut als anys 80 i 90.
Però ja una mica abans, des de l'11 fins al 20 d'agost es podrà gaudir de la setmana esportiva, amb tornejos de truc, brisca, tenis, parxís i dominó, pòquer, pádel, Rummikub-escacs, petanca, voleibol, bàsquet, futbolí, passeig en bici, futbol sala i, fins i tot, una multitudinària volta a peu. Tota una ampla oferta esportiva que busca fomentar la participació dels infants, els jóvens i els adults.
El dimecres 20 d'agost tot girarà al voltant dels xiquets, pel Dia de la Infància, amb una festa d'unflables aquàtics, simuladors, tallers i música. El 21 d'agost, per la seua part, i en contraposició, serà el torn del Dia dels Nostres Majors, on es podrà gaudir d'un sopar a les 21 hores, oferit per a les persones majors de 65 anys i jubilats. En finalitzar, el Dj Boni ambientarà amb la seua música.
Actes religiosos
El divendres 22 començarà amb la tradicional "segà de la murta" en los montes de Porta Coeli amb una eixida de llauradors i voluntaris que tindrà una duració de 6 hores. També serà el moment de presentar a la Regina i Dames d’Almàssera 2025. I a la nit, tribut musical a Alejandro Sanz "en acústic".
El dissabte 23, diumenge 24 i dilluns 25 seran dies, entre altres, d'actes religiosos, amb una solemne missa en honor a la Mare de Déu d'Agost i una altra en honor al Santíssim Sacrament o processons del Corpus Christi i la del Crist de la Fe i la Providència. Totes, acompanyades per mascletà, música tradicional i castells de focs i amenitzades amb concursos i sopars, com la Nit de Paelles, la Nit de la Xulla o la Nit de Disfresses.
Els últims dies (26 i 27 d'agost) estaran dedicats a San Isidre i a les calderes, amb cavalcada de disfresses, concurs de truites i actuació de l’orquestra Monaco Party i Wizards. Tot finalitzarà el 28 d'agost amb el sopar de la gent del poble a la plaça Major, la mateixa plaça que s'omplirà de vida nit rere nit en unes festes repletes de tradició i activitats per a tots els gustos i generacions.
