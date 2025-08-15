Tavernes Blanques «se transforma» para celebrar sus fiestas patronales

Tavernes Blanques ya está en fiestas. El municipio, situado en l'Horta Nord, empieza este viernes sus actos festivos en honor a la Mare de Déu dels Desamparats, su patrona. Arturo Ros, el alcalde, así lo ha anunciado: "Nuestras costumbres más arraigadas vuelven un año más, como un recuerdo que reafirma nuestra identidad y que sirve para mejorar tanto nuestra convivencia como las relaciones entre vecinos. Una vez más, veremos la transformación de un pueblo, ya sea disfrutando de un baile o de una amena conversación en una caseta".

Asimismo, aprovecha estas fechas para recordar que sus fiestas "son tradición, son vivencias de toda la vida de Tavernes, son estampas de nuestras más profundas raíces, las que nos marcan como un pueblo distinto" y para desear a su pueblo que estos días les sirvan para "iluminar vuestros corazones y para encontrar en la diversión y el descanso el mejor aliento para continuar mejorando como personas y miembros de nuestra comunidad".

Ros también ha recordado que las personas que estos días se aventuren a visitar el municipio "van a ser recibidas con nuestra hospitalidad y mejor afecto y estoy seguro de que se van a llevar de Tavernes y de sus fiestas una acogedora imagen, rica en matices e impregnada del incomparable sabor de sus gentes y rincones".

Calendario festivo

Por último, anima a todos los vecinos y vecinas a disfrutar del programa de actividades que desde el Ayuntamiento han elaborado para este año, y reitera su anhelo de que todos y todas puedan tener "unos días realmente inolvidables". A continuación, se presenta un breve recorrido por su calendario festivo, que comprenderá del 15 al 23 de agosto.

Este viernes 15 a las 20:45 horas se inaugurará el recinto ferial que acogerá buena parte de las actividades que desde el consistorio tienen preparadas. El corte de la cinta correrá a cargo de la Falla El Barriet. Inmediatamente después, a las 21, la Pirotecnia Alto Palancia deleitará a los asistentes con un bombardeo aéreo. A continuación, se procederá al encendido de las luces del recinto y la Comitiva hará su tradicional recorrido por las casetas. Esta primera medianoche estará amenizada con un macrofestival Remember.

El sábado 16 comenzará con el volteo de campanas y el disparo de 21 salvas anunciando, ahora sí, el comienzo de la festividad. Por la noche, a las 22 horas, se realizará un pasacalles desde la Plaza de las Germanías hasta la Ermita. Una hora después, será la Passa de la Mare de Déu dels Desamparats, acompañada del Grup de Danses San Vicente Ferrer, la 'Colla de Dolçainers i Tabaleters A la propera' de Tavernes Blanques y la Agrupación Artístico Musical de Tavernes Blanques. El itinerario que recorrerán será el siguiente: Cardenal Benlloch, Cortes Valencianas, Plaza de España, Cervantes y Plaza de las Germanías.

Actividades acuáticas

En esta segunda medianoche tendrá lugar un torneo de Truc de 32 parejas. El premio para los campeones y subcampeones se dará en metálico, además de sendos trofeos. Por otra parte, la Orquesta La Fiesta se encargará de la banda sonora.

El domingo 17 empezará también con el volteo de campanas y la 'disparà' de 21 salvas, esta vez más temprano, a las 7:30. Al acabar, será el momento de la despertà. A las 12 se celebrará una misa solemne a la patrona y, al finalizar, se procederá al sorteo de una Imagen de la Virgen de los Desamparados. A las 13 horas habrá una mascletà a cargo de la Pirotecnia Alto Palancia.

Por la tarde, los más pequeños podrán disfrutar de unos hinchables acuáticos en la calle 9 de Octubre y a las 21, será el turno de la procesión de la Mare de Déu dels Desamparats del Carraixet. El día terminará con un espectáculo de variedades.

La última semana festiva comenzará con un parque acuático y seguirá con más misas solemnes, festivales, monólogos, más volteo de campanas y disparo de salvas, cenas, procesiones, orquestas, espectáculos de magia, cine de verano e incluso una fiesta de disfraces que pondrán la guinda a unos días de celebración patronal en los que la tradición, el disfrute y el ambiente no dejarán indiferente a ninguno.