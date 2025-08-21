Los Moros y Cristianos viven su primer año como Fiesta de Interés Turístico Autonómico

Como cada año, la ciudad acoge una de las fiestas de Moros y Cristianos con mayor relevancia de la provincia de València. Pero en esta ocasión, la tradición es doblemente especial por un gran motivo: es la primera vez en la que se celebra como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, un reconocimiento otorgado por la Generalitat Valenciana que pone en valor la singularidad, la tradición y la riqueza cultural de una de las celebraciones más emblemáticas del municipio de l'Horta Nord.

Con más de medio siglo de historia, estas fiestas se han consolidado como una de las señas de identidad de Paterna, atrayendo cada año a más vecinos y visitantes que disfrutan de la espectacularidad de los desfiles, la dedicación de sus comparsas moras y cristianas y la pasión de sus comparseros y comparseras. Y gracias a esta declaración, la localidad suma un nuevo reconocimiento a su rico patrimonio festivo, reforzando la posición de la ciudad como un municipio que protege y promociona la cultura, la historia y las tradiciones.

El anuncio oficial de este reconocimiento se hizo público a principios de mes. El Alcalde, Juan Antonio Sagredo, confesó que "las Fiestas de Moros y Cristianos forman parte de las señas de identidad y las tradiciones de Paterna y este reconocimiento autonómico es un homenaje a la dedicación, al esfuerzo y a la pasión que mantiene viva esta tradición año tras año".

26 comparsas activas

En la actualidad, son ya 26 las comparsas activas -13 moras y 13 cristianas-, cohesionadas por la Federación Intercomparsas de Paterna, y todas ellas serán las encargadas de inundar las calles con un conglomerado de color, música y tradición. Este 2025, además, las miradas se centran en Abbasies y Guardianas de Siblia, quienes han sido llamadas para liberar la Gran Noche Mora y Cristiana, respectivamente. Asimismo, la comparsa Abbasies contará con un miembro muy especial: Juan Antonio Sagredo, el alcalde, quien se vestirá de gala para vivir este espectáculo cultural e histórico de la mejor manera posible: como un auténtico integrante del bando moro.

Comparsa Cristiana 2024. / A. P.

Este agosto, los encargados de liderar las huestes moras serán Raquel de la Montaña, como Abanderada Mora, y Javier Roig, como Capitán Moro. Y en las huestes cristianas, Elena Téllez ejercerá como Abanderada Cristiana y Estefanía Villaescusa como Capitana Cristiana.

Gran Nit Mora y Cristiana

Los actos darán comienzo este jueves 21 de agosto, con el izado de banderas en el balcón principal del Ayuntamiento, acompañado por el Himno de la Federación, y la Entraeta. Por su parte, los eventos del sábado comenzarán temprano, con una ofrenda floral a los Santos Patrones en la Iglesia de San Pedro Apóstol, seguida de la «traca correguda». A las 21:30 horas, llegará el turno de la Gran Nit Mora, y el domingo, a la misma hora, de la Gran Nit Cristiana.

Pero el lunes los desfiles Moros y Cristianos continúan, esta vez a cargo de los más pequeños, de aquellos que algún día se convertirán en el relevo generacional de esta fiesta. El recorrido se cerrará en la misma puerta del Ayuntamiento, donde se dará paso a la celebración del Parlamento Infantil. El martes 26, penúltimo día de estas fiestas, será el momento de la Conmemoración oficial de la Entrega de llaves de paterna al Rei Jaume I El Conqueridor. Una representación que precede el arriado de banderas Mora y Cristiana, en la que la entrega se hace a las comparsas Realistas y Cavallers Templaris, con himnos interpretados en directo, y que servirá para cerrar la edición, pero, al mismo tiempo, también para dar comienzo a la siguiente.