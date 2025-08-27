Albalat de Sorells da el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales

Los vecinos y las vecinas de Albalat dels Sorells se preparan para vivir, un año más, sus fiestas patronales que arrancarán hoy con el tradicional pregón en la plaza del Castillo y que este año estará a cargo de la alcaldesa de Tamurejo (Extremadura), Rosa María Araújo, quien estará acompañada en todo momento por las comisiones festeras del municipio.

El Ayuntamiento de Albalat dels Sorells ha querido este año hacer un homenaje profundo y cargado de emoción a todas aquellas personas que, entre las décadas de los años 50, 60 y 70 del siglo XX, llegaron al pueblo buscando un futuro mejor. Por ello, la pregonera de las fiestas patronales 2025 será Rosa María Araújo Cabello, alcaldesa de Tamurejo (Extremadura), un pueblo que simboliza aquel proceso migratorio porque fue el que más personas aportó a Albalat dels Sorells durante aquella época.

«Con este gesto queremos rendir homenaje a toda aquella gente valiente que, ante la falta de oportunidades en sus lugares de origen, hizo las maletas y emprendió un camino incierto. Este camino los llevó a Albalat, que ya es y será siempre su casa», explica Nicolau Claramunt, alcalde de Albalat dels Sorells.

La alcaldesa de Tamurejo (Extremadura), Rosa María Araújo / ED

Programa de actos

Mañana, viernes 29 de agosto, y el sábado, 30 de agosto, el municipio celebrará unas jornadas de bous al carrer a cargo de la peña taurina ‘Albalat dels Sorells’, con toros de la prestigiosa ganadería Hermanos Monferrer de Formiche Alto (Teruel).

El domingo, 31 de agosto, se celebrará la fiesta de las Filles de Maria, quienes participarán en la misa y la procesión en honor a la Purísima Concepción, antes de cerrar la jornada con la actuación de la orquesta Gravity en el Parque de L’Hort del Comte.

El lunes, 1 de septiembre, será el turno de los festeros de la Mare de Déu del Roser, que repartirán horchata y fartons para toda la población antes de la procesión; por la noche actuará la orquesta Mónaco Party.

El martes, 2 de septiembre, se celebrará la fiesta de San Gil Abat. Por la mañana, los más pequeños podrán disfrutar con hinchables desde las 10 horas; ya por la tarde habrá misa y procesión en honor al santo, antes de cerrar el día con la actuación de la Orquesta Matrix.

El miércoles, 3 de septiembre, se rendirá homenaje a la Mare de Déu dels Desemparats con un amplio programa de actos que arrancarán por la mañana con el disparo de las salvas tradicionales, el rosario de la Aurora por el itinerario habitual, la misa en la plaza del Castillo, reparto de chocolate y juegos infantiles. Por la tarde, habrá una ofrenda de flores y frutas a la virgen antes de la procesión, acompañados por la Colla Picaio Soquets (Puçol) de Tabal i Dolçaines. El día finalizará con la actuación de la orquesta Tokio Band.

El jueves, 4 de septiembre, tendrá lugar la Fiesta del Agua en la piscina descubierta municipal, entre las 11 y las 13.30 horas. Por la tarde, los vecinos y vecinas de Albalat dels Sorells participarán en la tradicional cabalgata de disfraces, a partir de las 17 horas, desde la calle Rei Jaume I. Al finalizar la cabalgata se entregarán diferentes premios para los mejores disfraces, comparsas y carrozas. Por la noche se celebrará el sopar a la fresca antes de la actuación de varios DJs locales.

Los días 5 y 6 de septiembre se celebrarán los actos en honor al Santísimo Cristo de las Ánimas. El viernes, a partir de las 20 horas, se procederá a bajar la imagen del Cristo junto con la Unió Musical de Albalat dels Sorells. Por la noche tendrá lugar la Nit de Paelles y, al terminar, actuará la orquesta People Band.

Al día siguiente, por la mañana se recogerán a los festeros para ir a la misa y, al finalizar esta, se disparará una mascletà a cargo de la pirotecnia Focs Artificials del Mediterrani. Por la tarde se celebrará la tradicional procesión antes de cerrar la jornada con una sesión de remember con la actuación del DJ Vicente Buitrón.

El domingo, 7 de septiembre, se volverá a subir la imagen del Cristo a la ermita, ubicada en el cementerio municipal. Por la noche, la banda de la Unió Musical de Albalat de Sorells pondrá el broche de oro a las fiestas patronales con el tradicional concierto de fiestas desde el Parque de L’Hort del Comte, a las 19 horas. Al finalizar este se dispararán unos fuegos artificiales para celebrar el final de los actos festivos.