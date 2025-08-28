Albuixech obrirà demà la setmana gran de les festes amb el pregó
El programa festiu acabarà el dimarts 2 de setembre amb els actes en honor a la Mare de Déu d’Albuixech, patrona del municipi
Albuixech afronta la setmana gran de les seues festes patronals, que enguany van començar el passat 9 d’agost i que acabaran el 2 de setembre. Baix l’eslògan «La festa més fresca», el consistori ha dissenyat, conjuntament amb les comissions de festers i festeres, un programa d’activitats diverses pensat en tots els públics i que conjuguen tant els actes més religiosos com altres lúdics i culturals.
«Les festes són un dels moments més esperats de l’any. A través de cada acte i cada traca celebrem allò que ens fa únics: la nostra identitat, les nostres arrels i el nostre futur compartit», assenyala l’alcaldessa d’Albuixech, Marta Ruiz; a més, la primera edil aprofita per a convidar als veïns i veïnes del poble, així com a visitants, a «viure les festes amb alegria, respecte i participació. Que siguen dies d’unitat, convivència i celebració. Omplim els carrers de somriures i fem que Albuixech brille més que mai amb força».
Des del passat dissabte, 9 d’agost, el veïnat d’Albuixech ha pogut participar i gaudir de diferents activitats esportives. A més, també es van celebrar altres activitats tradicionals de les festes d’Albuixech, com la XV Edició de la Volta a Peu o la passejada en bicicleta.
El calendari de la setmana gran de les festes començarà demà, 23 d’agost, amb el pregó des de la plaça de l’Ajuntament. Al dia següent, diumenge, 24 d’agost, tindrà lloc la festivitat del Crist de la Misericòrdia i la primera edició del concurs social de talladors de pernil, organitzat pel veí Marc Fontestad i l’Associació Contra el Càncer i amb el patrocini de l’Ajuntament d’Albuixech.
La setmana que ve començarà dilluns, 25 d’agost, amb el repartiment dels bollets, com és costum, a càrrec de les Filles de Maria, abans de la Nit d’Albaes. El dimarts, 26 d’agost, es realitzarà la tradicional ofrena de flors a la Mare de Déu d'Albuixech.
Dimecres, 27 d’agost, el programa d’actes continuarà amb la Nit del Rock a la plaça de l’Església, que comptarà amb l’actuació dels grups locals Besugo i La Trinchera. Dijous, 28 d’agost, serà la festivitat de la Immaculada Concepció.
El dissabte, 30 d’agost, serà el torn dels festers de la Verge del Rosari; diumenge, 31 d’agost, faran lo propi els de Sant Ramón Nonato, en una jornada que acabarà amb la Nit de Paelles.
Dilluns, 1 de setembre, tindrà lloc la tradicional cavalcada de disfresses per la població i l’actuació del grup Pop Corn’s a la plaça de l’Església per als menuts i menudes.
Per últim, el dimarts 2 de setembre acabaran les festes amb la festivitat en honor a la Mare de Déu d’Albuixech. Els actes començaran a les 12 hores amb la solemne missa en honor a la patrona del poble i, en acabar, una mascletà a càrrec de la Pirotècnia Valenciana a la entrada de la població. Per la vesprada, a les 19.30 hores hi haurà una nova missa abans de la processó, que començarà a les 20 hores i farà l’itinerari de costum fins a l'avinguda de la Mare de Déu. Per acabar, a les 00 hores començarà l’actuació de la orquestra Montecarlo a la plaça de l’Església.
