El tró d’avís i el correbars obrin les festes patronals de Rafelbunyol
El municipi prepara una àmplia programació d’activitats fins a l'11 de setembre, on destaquen les tradicionals nits de paelles i disfresses
Rafelbunyol ja té tot a punt per a celebrar, un any més, les seues esperades festes populars i patronals. A partir de demà, 29 d’agost, amb el tradicional tró d’avís i el popular correbars, el municipi donarà inici a dotze dies d’intensa activitat festiva, cultural i musical, pensada per a tots els públics.
La programació inclou cites imprescindibles com la Nit Remember, tributs musicals com «Un beso y una flor. Tributo a la voz eterna», «Eres tú. Tributo a Mocedades», el concert de Benito Kamelas i grans orquestres com La Pato i Invictus.
L’alcalde de Rafelbunyol, Fran López, destaca la importància d’aquestes festes com a espai de convivència i orgull local: «Les festes de Rafelbunyol són molt més que oci i diversió. Són una mostra viva de la nostra identitat com a poble, un moment per a compartir, retrobar-nos i gaudir plegats de la nostra cultura, tradicions i valors. Vull agrair profundament la implicació de les comissions festeres, les associacions locals, i tot el personal que fa possible aquest esdeveniment tan especial. Sense ells, res d’això seria possible».
«Enguany, a més, reforcem el nostre compromís amb unes festes segures, inclusives i lliures de violències masclistes. Continuarem fent passos endavant per garantir que totes i tots puguem gaudir d’unes festes amb respecte i responsabilitat», afig el primer edil.
En aquesta línia, Rafelbunyol manté el seu ferm compromís amb la lluita contra les violències masclistes. Des de la Regidoria d’Igualtat es torna a activar la campanya ‘Tinguem la festa en pau’, amb quatre punts violeta en les nits de més afluència (tró d’avís, Filles de Maria, Nit de Paelles i Nit de Disfresses). La iniciativa inclou formació per a les colles festeres que atenen les barres, un decàleg per a comerços, missatges en gots reutilitzables i cartelleria, substitució del vidre en l’operatiu de disfresses, i altres mesures per reforçar la seguretat i la prevenció.
Les festes continuaran fins a l’11 de setembre, amb activitats per a totes les edats i gustos. Cada jornada es dedica a un col·lectiu o tradició local, mantenint així les arrels culturals del municipi.
Programació festiva
El calendari festiu en Rafelbunyol destaca per moments com el tró d’avís, correbars i Nit Remember demà, 29 d’agost.
Dilluns, 1 de setembre, arrancarà la setmana amb el Dia de la Gent Gran, quan es retrà un homenatge a les persones majors del municipi.
Dimarts, 2 de setembre, serà la Nit de Paelles, una jornada de germanor i gastronomia.
Al dia següent, 3 de setembre, els protagonistes seran els més menuts de Rafelbunyol amb la tradicional Nit del Farolet i Nit de Playbacks.
Dijous, 4 de setembre, serà la jornada dedicada a la pilota valenciana i al Concurs de Colles, amb premi a la millor taula i caracterització, culminant amb el concert de Benito Kamelas.
La setmana es tancarà el divendres, 5 de setembre, amb la Nit de Disfresses, la més multitudinària, amb més de 10.000 assistents i un dispositiu especial de seguretat.
El cap de setmana hi haurà sessió de bous al carrer a càrrec de la Comissió Centre 2025, dissabte 6 de setembre.
Les festes patronals prendran el relleu amb els actes en honor a la Mare de Déu del Miracle i als Sants de la Pedra, organitzats pels Clavaris i Clavariesses, que posaran punt final a aquesta gran celebració col·lectiva.
