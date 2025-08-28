Meliana pone fin a las vacaciones de verano con sus fiestas patronales

Meliana ya está en fiestas. Oficialmente, y desde este jueves 28 de agosto hasta el domingo 14 de septiembre, el municipio de l'Horta Nord despedirá el verano con sus fiestas patronales. Para ello, desde el ayuntamiento han preparado una extensa programación que combina cultura, música, deporte y tradición con actividades pensadas para todos los gustos y públicos, que no dejarán indiferente a ninguno.

"Despedimos las vacaciones, pero damos la bienvenida a nuestras tan esperadas fiestas. Unas fiestas donde las calles se llenan de luz, seguridad y alegría para poder disfrutar de nuestras costumbres y tradiciones que nos regalarán momentos inolvidables junto a nuestra gente", declara la alcaldesa, Trini Montañana.

Asimismo, añade que "son unos días de reencuentro para continuar fortaleciendo los lazos de hermandad y convivencia" y agradece tanto el esfuerzo como la ilusión por parte de todos los que están detrás de la preparación de esta celebración y que, año tras año, hacen que sea posible. Por último, invita a todo el pueblo a disfrutar de estas fiestas "con mucho orgullo".

A continuación, se hace un recorrido por su calendario festivo.

Inicio de las fiestas

El jueves 28 de agosto todo dará comienzo con un pasacalles de las distintas asociaciones a las 20 horas. Las entidades se reunirán para dar el pistoletazo de salida y, juntos, compartirán y celebrarán su inicio hasta que, más tarde, lo hagan oficial con el pregón. La xaranga Amics de la Música de Meliana será la encargada de animar el ambiente. Más tarde, tras la cena que sigue al pregón, la primera noche se cerrará con una sesión musical pensada para grandes y pequeños en la Plaza Mayor.

El viernes 29, de 17 a 18:30 horas tendrá lugar el reparto de paellas para posteriormente poder disfrutar de una cena típica valenciana con la mejor compañía. A las 19 será el momento de la Entraeta de sus Moros y Cristianos, en la que las comparsas cristianas y las filaes moras desfilarán por las calles desde Pío XII hasta la Avenida Rey Jaume I. Tras la cena de las paellas, la orquesta Monaco hará bailar a todos sus asistentes hasta bien entrada la noche.

Clavarios del Crist de la Providència 2025. / A. M.

El sábado 30 llegará, por fin, la noche de Moros y Cristianos, con su indumentaria tradicional y su música potente. Al finalizar, la localidad disfrutará de una sesión remember de la mano del DJ Jota Demasiado, quien presentará un cocktail musical de los años 90 con un toque de los 80 para recordar a la famosa «Espacial» de Meliana, y también algo de los 2000.

El domingo 30 estará dedicado a los más pequeños, con el teatro infantil Momo, a las 19:30 horas, basado en la conocida novela del autor alemán Michael Ende. El miércoles 30 llegará el Holi Run, una fiesta de color en la que no faltará la música ni la alegría. Su acceso es libre y se repartirán, en la entrada, 450 sobres de polvos Holi. Desde el Ayuntamiento recomiendan llevar calzado cómodo y ropa blanca para vivir la experiencia al máximo y llenarse de color.

Torneo de Truc

El mismo día, a las 21:30, la noche se llenará de estrategia, emoción y buen ambiente con el tradicional Torneo de Truc, una cita ineludible para las personas aficionadas a este juego tan arraigado en nuestra tierra. No importa si juegas habitualmente o si solo lo haces de vez en cuando: lo importante es pasarlo bien, compartir un buen rato y mantener vivo el espíritu de fiesta. Por su parte, el jueves 4 será el Día de la Cerveza, en el que los más aficionados podrán brindar con esta bebida tan aclamada y, los que no, empaparse de la buena música que animará el ambiente.

El viernes 5 será el momento de hacer una ruta por los bares y restaurantes locales preferidos al ritmo de la música de la xaranga. Y por la noche, la orquesta La Pato subirá al escenario para dar inicio al fin de semana.

El sábado 6 tocará recuperar fuerzas con una buena jornada de calderas tradicionales y por la noche, los melianeros y melianeras se vestirán con sus mejores disfraces para darlo todo en su esperada Noche de Disfraces. De hecho, incluso han elaborado distintas categorías para premiar a los más originales. La orquesta Tokyo será la encargada de despedir esta jornada.

El domingo 7 de 10 a 10:30 cerrarán la temporada de verano en la piscina municipal con hinchables para los más pequeños. Y por la tarde, la actuación de la Escuela Municipal de Danza hará un recorrido por los bailes y la música tradicional de las comarcas valencianas. Después de la tradicional cena a la fresca, un espectáculo humorista llenará el escenario de risas y complicidad bajo las estrellas.

La última semana festiva seguirá con más conciertos, homenajes, cenas, bailes y sus celebraciones más religiosas que pondrán el broche final a sus fiestas 2025 y servirán para despedir, ahora sí, el verano.