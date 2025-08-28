Moncada despide el verano con sus fiestas patronales

Este año, las fiestas de Moncada se viven en septiembre. Desde el mismo día 1 hasta el 20, el ayuntamiento de la localidad, situada en l'Horta Nord, pondrá en marcha un entretenido y diverso programa de actividades con el que pretenden despedir el verano como se merece: por todo lo alto.

La inauguración tendrá lugar en la noche del 1 de septiembre, con la presentación de la Reina y su correspondiente Corte de Honor 2025, acompañados por la banda del Centre Artístic Musical de Moncada y la Coral de Moncada en la plaza de Sant Jaume. A continuación, el espectáculo musical "Mágicos 80s" pondrá la melodía a la primera velada festiva. Al terminar, la Regidora de Fiestas del Ayuntamiento ha organizado un Correbars a cargo de la Colla de Dimonis de Massalfassar, que irá desde la misma plaza hasta la Avenida de la Mediterránea.

El martes 2 las actividades comenzarán más temprano, a las 18 horas, con un concurso de dibujos en el parque de la Iglesia, por parte de la Asociación de Amas de casa y Consumidores Tyrius. Justo media hora después, tendrá lugar una partida de raspall femenino en la calle Bétera. Una hora antes, a las 17:30, el alumnado de l'Escola de Pilota de Moncada. El equipo rojo estará formado por Amparo (CPV Moncada) y Ana (CPV Alfara); el azul, por Ana (CPV Beniparrell) y Mireia (CPV Beniparrell).

La Reina de Moncada 2025 junto a su Corte de Honor y la alcaldesa Amparo Orts. / A. M.

Homenaje a sus mayores

A las 19:30 habrá un acto homenaje en el Mercat Vell a sus mayores Remedios Rodrigo (96 años) y Antonio Sesé (85 años), colaborador durante muchos años de Protección Civil, que continúa prestando su tiempo como voluntario. Cuando las farolas estén a punto de encenderse en el patio del Centre Cultural Blasco Ibáñez, dará inicio la Noche de Estellés con su respectiva lectura de poemas, cena homenaje y actuación musical del grupo Faixa i Titana. A las 22:30, conducirán la Noche de Monólogos los artistas Jesús Arenas, Mario Ezno y Fran Pati, junto a Rubén García.

El miércoles 3 volverá el deporte con un trofeo de fútbol sala en el Pabellón Polideportivo Sara Moreno y Vicente Lli, a cargo del Club Atlètico Moncadense de Futbol Sala. A las 20:30, de nuevo pensando en sus mayores, tendrá lugar una merienda para los mismos en la Avenida Ferran el Catòlic. Acto seguido, el grupo The Greatest Man actuará en el espacio multiusos. A las 22, la Agrupació Folklòrica de Moncada y la Asociación Andaluza Rociera de Moncada les cogerán el relevo por el Festival Nacional de Folklore valenciano y andaluz. Seguidamente, habrá un espectáculo por parte de la Escuela de Danza Coppelius y actuación de la Orquesta Panorama.

El viernes 5, el Mercado Medieval abrirá de 11 a 14, de mañanas, y de 18:30 a 01:00, de tardes. A las 18, regresará el deporte con una partida de pilota valenciana en la modalidad de llargues y ratlles en la calle Sant Roc. A las 19, será la Entrada de Banderas Mora y Cristiana, con el siguiente recorrido: calle de Sagunt, calle del Negre, plaza de la Creu de Quintana, calle Major y final en el antiguo Ayuntamiento (Biblioteca Municipal), con la compañía de las Xarangas de la Unió Musical de Moncada y del Centre Artístic Musical de Moncada.

La Semana Taurina

Por la noche, concierto Camm Rock -dirigido por Rafael Pascual-, cena popular a la fresca por la Noche del Embutido, el festival gratuito Moon-K-Rock en el espacio multiusos Pedrereta, y actuación de la Orquesta Adicción.

El Mercado continuará también durante el fin de semana. El sábado 6 será el turno del concierto de Caça Rockers -pensado para el disfrute de los más pequeños-, de un torneo de Blood Bowl para promocionar el rugby, de la actuación del Dj Iván Granero, del desfile de Moros y Cristianos, de la IV Jornada Gastronómica Castilla-La Mancha con su habitual quinto y tapa, y de las actuaciones de Rubén XXL, Abel TheKid y Luigii López en el Moncadance Festival.

El domingo, por su parte, empezará con un encuentro de batucadas, seguirá con una etapa de la Volta Ciclista a la Provincia de València Élite/Sub 23, el anuncio de la Fiesta de la Mare de Déu dels Desamparats, calderes, tardeo chiringuitero, fiesta de la espuma y castillos acuáticos, ofrenda y actuación nocturna de David Civera. Las semanas siguientes continuarán con más actividades, entre las que destacan el inicio de su Semana Taurina, torneos, concursos y cabalgatas, entre otros, que llenarán septiembre en Moncada de música, religión y sobre todo, mucha tradición.