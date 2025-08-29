Puçol celebra unas fiestas centenarias para todos los públicos.

Puçol vive este 2025 unas fiestas patronales históricas al conmemorar el centenario de la proclamación canónica de la Virgen al Pie de la Cruz como Patrona del municipio. Una efeméride que refuerza la profunda devoción que desde 1570 sienten los vecinos hacia la Virgen, hallada en el Cabeçol y trasladada en 1607 a la iglesia de los Santos Juanes, donde permanece hasta hoy como símbolo espiritual de la localidad.

«Estas fiestas son reflejo de una comunidad que sabe celebrar su historia con raíces y tradición, pero también con convivencia, cultura y alegría», destaca la alcaldesa, Paz Carceller.

Esa unión entre raíces, fe y pueblo se refleja en un programa amplio y diverso creado por ayuntamiento, festeros y cofradia que, desde finales de agosto hasta el 9 de septiembre, combina actos religiosos, culturales, festivos y solidarios.

Tradiciones con arraigo

Entre los momentos más significativos destaca la Ofrenda de flores del 31 de agosto, que este año, con motivo del centenario, contará con la participación de festeros de los años anteriores. También la Entrà de la Murta del 6 de septiembre, que desde hace siglos anuncia la llegada de los días grandes con aroma, color y solemnidad. El día 8 será el más especial: la solemne procesión en honor a la Virgen al Pie de la Cruz, Patrona de Puçol, llenará de fervor las calles en una cita multitudinaria. Finalmente, el 9 de septiembre, tras la procesión y la mascletà nocturna, se pondrá el broche de oro a unas fiestas con alma centenaria.

Los festeros y festeras de este año 2025. / ED

«El centenario de la Patrona nos ha inspirado para preparar un programa abierto y variado, pensado para emocionar a todos los vecinos y vecinas», afirma el concejal de Fiestas, Carlos Esteve.

Cultura y espectáculos

El cartel festivo de este año reúne actuaciones para todas las edades. El 1 de septiembre, el público disfrutará del espectáculo de hipnosis de Carlos Luna; el día 2, el musical ‘Mágicos 80’, con repertorio de Mecano, Raphael, Alaska o ABBA; y el 3, el espectáculo ‘Maredeueta’, homenaje a grandes voces valencianas como Camilo Sexto, Nino Bravo o Concha Piquer.

La música popular también tendrá su espacio: la Nit d’Albaes del 4 de septiembre recorrerá las casas de los festeros, mientras que esa misma jornada se celebrará el Sopar Solidari. El 5 será jornada deportiva y festiva con la Volta a Peu y la partida de galotxa, que darán paso al concierto de Andercovers y el DJ Garrik.

Ambiente festivo

El fin de semana arranca fuerte con la Cabalgata y el Ball de Disfresses (29 de agosto), acompañados de la macro discomòbil Bacarrà On Tour y el DJ Tony Fimia en la plaza de la Comunitat Valenciana. El 30, la multitudinaria Nit de Paelles reunirá a cientos de vecinos en torno a la gastronomía y la música, con la actuación de la orquesta Grupo Flama y una discomòbil.

El domingo 31, además de la Ofrenda, se celebrará la ya consolidada concentración solidaria de cortadores de jamón, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer de Puçol, acompañada de la música en directo del grupo Paripé.

Ya en los días grandes, tras la Entrà de la Murta del 6 de septiembre, la noche estará marcada por el fuego y la música con el correfocs y la macro discomobil Sansaru On Tour. El 7 llegará el esperado Día del Toro, con la desencajonada de varios astados, jornada que cada año congrega a miles de aficionados.

El 8 de septiembre, día de la Patrona, tras la procesión, el ambiente festivo continuará con el tributo a El Barrio, la actuación de Dany Romero y la discomòbil. Finalmente, el 9, la procesión de clausura y la mascletà nocturna pondrán punto final a unas fiestas que este año brillan con especial intensidad por su centenario.