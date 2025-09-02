Alboraya establece un sistema más eficaz con los colegios públicos para comunicar y resolver necesidades de mantenimiento

Vuelta de tuerca al funcionamiento de comunicación de necesidades de mantenimiento en los tres colegios públicos de Alboraya. El concejal de Educación, Ismael Rubio, y el presidente de Egusa, Manuel Andreu, que atesora las competencias de mantenimiento de los colegios, han mantenido una reunión con la dirección del CEIP Cervantes, CEIP Ausiàs March y CEIP La Patacona.

El objetivo ha sido explicar y establecer el nuevo sistema de comunicación, que busca centralizar las incidencias en un canal único. Se trata de una apuesta por la mejora en la eficacia y eficiencia para garantizar el buen estado de los centros, de manera que ninguna necesidad se retrase o pueda perderse.

Labores de mantenimiento en el CEIP Cervantes. / A. A.

Además, la empresa municipal, Egusa, habilitará una suerte de inspector para los colegios para supervisar semanalmente los trabajos de mantenimiento y que nada quede en el tintero. Igualmente, servirá también para recibir 'feedback' del propio centro.

Una apuesta fuerte por la educación pública

"Nuestra apuesta por la educación pública siempre ha sido fuerte: además de las inversiones, la lucha del Pla Edificant, la proyección del nuevo IES La Patacona y varios añadidos necesarios, hemos detectado posibles mejoras para que ningún centro sienta que se queda atrás en su día a día. Lo que queremos es tener claramente nuestros colegios al día entre nuestro esfuerzo, trabajo y la colaboración de los directores y directoras", explica el alcalde, Miguel Chavarría.

Mientras tanto, se suceden los trabajos de mantenimiento en los tres centros que se han estado realizando durante el mes de agosto. En estos momentos, ya en plena recta final de la vuelta al cole, se están ultimando los detalles.