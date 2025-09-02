Los Talleres de Convivencia y Dependencia de Burjassot comenzarán en septiembre

El Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Mayores que dirige Mª Ángeles Navarrro, volverá a ofertar, este septiembre, un nuevo curso de los talleres del Programa de Convivencia y Dependencia, dirigido a las personas mayores del municipio.

El taller de ganchillo comenzará el 8 de septiembre y se impartirá en el Centro Social Bailén los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00 horas. El día 8 también empezará el taller de Comprensión de Lectoescritura, Matemáticas y Lenguaje de Primaria en el Centro Social Villa del Pilar que se desarrollará los lunes, los martes y los miércoles de 17:00 a 18:00 h. El 8 y el 9 de septiembre iniciará el taller de Gerontogimnasia en el Centro Social Villa del Pilar y el en Centro Social la Granja, que se impartirán los lunes y los miércoles de 9:30 a 10:30 h y los martes y jueves, de 17:00 a 18:00 h, respectivamente.

Talleres diversos

El 9 de septiembre, por su parte, dará comienzo el de Dibujo y Pintura, que se impartirá tanto los martes, miércoles y jueves de 9:30 a 12:30 horas en el Centro Social Villa del Pilar. El 15 y 16 de septiembre se inaugurará el taller de Taichí, tanto en el Centro Social Villa del Pilar como en el Centro Social Isaac Peral los lunes y miércoles, de 10:45 a 11:45 h, y los martes y jueves, de 10:45 a 11:45 h, respectivamente.

El 1 de octubre, será el turno del taller de Memoria, en el Centro Social Ausiàs March, que se impartirá los miércoles de 17:30 a 19 h. Y por último, el 2 de octubre, empezarán en el Centro Social Villa del Pilar las clases de Flamenco de iniciación, de 10:00 a 11:00 h los jueves, y las de avanzado, el mismo día de 11:00 a 12:00 h. Por último, el taller de Corte y Confección será en el Centro Social Bailén cada martes y jueves de 16:00 a 18:30 h.

Las personas interesadas deberán acudir al Centro Social en horario donde se realiza el curso en el que estén interesadas y la encargada de impartirlo les proporcionará la información pertinente.