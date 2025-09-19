Massamagrell inicia sus Fiestas Mayores con actos tradicionales

Massamagrell se prepara para dar comienzo este viernes 19 de septiembre a sus Fiestas Mayores 2025, que se prolongarán hasta el próximo 5 de octubre con un extenso programa que llenará las calles del municipio de actos populares, culturales, taurinos, religiosos y festivos.

El primer día de festejos comenzará con un «taller infantil de fanalets» y un pasacalles para los más pequeños. A continuación, será el turno del tradicional «Sopar de Benvinguda» en la Plaza de la Constitución, seguido del chupinazo a medianoche con les Filles de Maria y los Clavarios de la Virgen del Rosario, acompañado por una macrodiscomóvil.

Massamagrell en fiestas. / A. M.

Por su parte, el fin de semana abrirá con actos taurinos a lo largo del sábado y misa solemne con el tradicional «repartiment de panets», calderas, «entrà de la Murta», pregón de fiestas y concierto de la Unió Musical de Massamagrell el domingo, que servirá para inaugurar oficialmente las Fiestas Mayores de 2025.

Presentación oficial

El miércoles 24 y jueves 25 de septiembre tendrán lugar distintos actos tradicionales como el pasacalle de les Filles de Maria, enseñando sus trajes, y su presentación oficial. El viernes 26 será el turno de otros eventos de entretenimiento para todos los públicos, como el baile de disfraces infantil y el amenizado por la orquesta «La Pato» por la noche.

El «Dia del Bou», sábado 27, habrá encierro por la mañana, seguido de la «Baixà de caixons» con la «desencaixonà» de 4 bous y, por la noche, la tradicional «Balonada» y «bou embolat». La semana finalizará el domingo 28 con las Paellas, el «Holi Festival», el «Rés del Sant Rosari» y la discomóvil.

Día de las paellas. / A. M.

La última semana festiva, del lunes 29 de septiembre al jueves 2 de octubre, será el turno de las celebraciones religiosas en honor a la Mare de Déu del Rosari, la Inmaculada Concepció, el Santíssim Crist del Consol i l'Empar y San Juan Evangelista. También habrá actividades infantiles y juveniles, espectáculos de animación como el del Mentalista, el del humorista Miki Dkai, el de RODA de Marea Danza, el tradicional concurso de playbacks de las comisiones falleras, correfocs, etcétera.

«Unos días muy especiales»

El último fin de semana de fiestas empezará el viernes 3 con la cabalgata infantil, la «Nit de torrà», mascletà nocturna y DJs; seguida de una jornada de toros el sábado de la mano de la Peña Taurina de Massamagrell. El último día de fiestas, el domingo 5 de octubre, habrá partida de pilota valenciana (Trofeu Alcaldia) y el tradicional «Ball de plaça» para despedir las Fiestas Mayores 2025.

El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha señalado que «estos días son muy especiales para nuestro municipio y queremos que toda la ciudadanía disfrute de las fiestas con ilusión y alegría. Invitamos a vecinos, vecinas y visitantes a salir a la calle y vivirlas juntos».

Danzas tradicionales. / A. M.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Pedro López, ha añadido que «contamos con un programa muy completo, con propuestas para todas las edades y gustos. Esperamos que la gente lo disfrute al máximo y que estas Fiestas Mayores se recuerden por la participación y el buen ambiente».

Con este programa, Massamagrell reafirma su compromiso con unas Fiestas Mayores participativas, abiertas y diversas, que buscan ofrecer a toda la ciudadanía unos días de convivencia y disfrute para todos los públicos.