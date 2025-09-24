¿Cuál considera que es el principal reto que afronta actualmente la Mancomunitat l’Horta Nord en su papel como entidad supramunicipal?

La Mancomunitat se enfrenta al reto de avanzar hacia la ampliación gradual de servicios y de convertirse en un transatlántico que preste servicios a los municipios descargándolos de competencias abocadas que en la mayoría de las ocasiones es complejo de afrontar desde cada ayuntamiento de manera individual. Asuntos como asumir la gestión de la nueva tasa reguladora de transporte y recogida de residuos urbanos hace que se vean beneficiados los vecinos y vecinas de los diez municipios gracias a la gestión de la Mancomunitat.

¿Qué servicios mancomunados están teniendo mayor impacto social o económico?

Este mes de septiembre vamos a tratar en el pleno ordinario de la Mancomunitat la aprobación definitiva del documento de Agenda Urbana como diagnostico actual de que políticas públicas pueden incidir y mejorar el desarrollo del territorio. Queremos que nuestros municipios sean atractivos tanto para aquella ciudadanía que elija nuestros pueblos para desarrollar su plan de vida, como para aquellas iniciativas privadas de desarrollo económico e industrial.

¿Qué medidas se están adoptando desde la Presidencia para fomentar la sostenibilidad ambiental?

Precisamente en breve volveremos a renovar nuestro Plan de Educación Ambiental. La implantación del anterior ha sido satisfactoria y queremos darle un impulso a esta nueva propuesta junto con el reparto del nuevo contenedor de restos orgánicos. Informar y concienciar a la ciudadanía del buen uso en el tratamiento de residuos supone que, con visión colectiva, la tasa de transporte y recogida disminuya, el planeta esté más cuidado y dejemos un futuro más verde.

¿Cómo se articula la atención a colectivos vulnerables como personas mayores, infancia o población migrante?

Tenemos un equipo de atención primaria vertebrado en los municipios asociados centrados en mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos a través de políticas sociales. La cartera de servicios que prestamos es amplia y va desde la atención a la dependencia hasta evitar la exclusión social. Además, se ha hecho un gran esfuerzo en contar con un equipo de cinco profesionales que conforman el servicio de atención a las personas con enfermedades mentales graves, garantizando un recurso social inmediato junto con la atención que viene realizando la Conselleria.

¿Qué balance hace de su mandato hasta la fecha y cuáles son sus objetivos prioritarios para lo que resta de legislatura?

El balance es indudablemente solvente. Hemos afrontado tres cuestiones clave: la licitación de la recogida de residuos urbanos sólidos, la puesta en marcha de la tasa de transporte y recogida de dichos residuos; y de los proyectos europeos como políticas transversales que construyen metas compartidas entre municipios. No puedo más que ambicionar que esta mancomunidad pueda tener un crecimiento sostenido y que afronte nuevos retos y competencias; y entiendo que es una meta compartida de todos los municipios que formamos parte de ello.