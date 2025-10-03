Fimel muestra la riqueza agrícola, comercial y cultural de Meliana

Un año más el comercio, la agricultura y la gastronomía tienen su encuentro en Meliana durante tres días en la mayor feria de la comarca de l’Horta Nord.

El municipio acoge la 26ª edición de la Agrícola, Comercial y gastronómica de Meliana (Fimel) los días 3, 4 y 5 de octubre, con alrededor de centenares de casetas, actuaciones musicales, propuestas gastronómicas con producto local y muchas más actividades para todas las edades. Hoy viernes será el día de la inauguración de la feria, prevista para las 19.30 horas. La alcaldesa de Meliana, Trini Montañana, invita al público a asistir a una de las ferias más esperadas del año, un «punto de encuentro entre nuestra historia, agricultura y un futuro innovador de nuestro comercio», afirma.

Por su parte, la concejala de Fimel, Mayka Raga, traslada su agradecimiento a los verdaderos protagonistas de esta feria, los comerciantes y agricultores de Meliana, «el corazón y el alma de nuestro pueblo cuya dedicación, esfuerzo y espíritu de superación son un ejemplo para todos».

Desde el ayuntamiento muestran su orgullo de poder impulsar este espacio donde el talento local, comercio de proximidad y la sostenibilidad tienen un papel protagonista.

Programación

Durante tres intensas jornadas, el público podrá disfrutar de actos como el tradicional pasacalle desde el ayuntamiento, del homenaje a Enric Ruiz (artista, catedrático y doctor de Bellas Artes en la UV), Pascual Millán (hostelero jubilado) y Juan Romero Gandia (agricultor con más de 60 años de trayectoria profesional), de la representación del musical de las princesas Disney, del concurso ‘Obrir Solcs’, de los tardeos remember con los DJs Kike Jaén, Raúl Platero y Álex Ortiz, DJ local, o del concierto de Francisco (sábado 4, a las 22 horas).

El domingo 5 de octubre tendrá lugar la carrera RunCancer, el concurso de tiro y arrastre y el desfile del comercio local, que acabará con la pasarela del diseñador Francis Montesinos, un evento que llenará de arte y color el municipio de l’Horta Nord.

En el apartado gastronómico ‘Espai Gastro Meliana’, se podrán degustar a precios populares las propuestas culinarias de los siguientes restaurantes y establecimientos de la localidad: El Racó, El Mosaic, Ca Ceba, el Rustidor y Mojitería Valenciana. Además, el Club Producte Cor d’Horta Meliana sorprenderá a los asistentes que se acerquen con elaboraciones de kilómetro cero y ofrecerá una gran variedad de productos locales procedentes de la huerta.

Durante toda la feria se podrá disfrutar de actividades como un taller de cómo hacer un pesebre, el taller infantil de ‘Pinta a Sant Vicent’, de exposiciones fotográficas , exposiciones de vehículos y cuerpos de seguridad y del sector agrícola, y una representación de cultivos de l’Horta.