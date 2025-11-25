Alboraia es posa «al costat» de les víctimes de violència masclista
La regidoria d’Igualtat, encapçalada per Màbel Redondo, sensbilitza sobre la violència contra les dones amb materials accessibles per a persones amb discapacitat
Teresa Giménez
L’Ajuntament d’Alboraia reivindica «No estàs sola, estem al teu costat», la seua campanya del 25N del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones en la que vol deixar clar el paper de protecció i acompanyament de l’administració pública per a totes les dones.
La campanya s’emmarca «dins del compromís institucional d’assumir responsabilitat política i social davant la violència masclista, amb especial focus en les dones amb discapacitat», com va explicar la regidora d’Igualtat, Màbel Redondo, durant la seua presentació. Aquest treball va en la linia de l’article 9.2 i la reforma de l’article 49 de la Constitució, així com amb la Llei 15/2022, d’igualtat de tracte i no-discriminació.
Per a sensibilitzar sobre la violència contra les dones, Alboraia ha repartit durant la campanya materials accessibles per a facilitar l’accés a la informació i als recursos municipals d’atenció i protecció, un vídeo i un díptic informatiu. L’objectiu ha sigut que totes les dones coneguen, de manera clara, inclusiva i accessible, els recursos disponibles.
En aquest sentit, Alboraia clama contra la violència masclista el mateix 25N amb la lectura del manifest institucional enfront de l’edifici del Consistori, que compta amb intèrpret de llengua de signes, una actuació musical de Teresa Núñez per a conscienciar a través de l’art i un donatge a les víctimes. Ja durant la resta del mes, l’ajuntament realitzarà una xarrada sobre ‘Violència masclista en dones amb discapacitat’, amb Luis Vañó Gisbert, president del Cermi CV, i Juanra Expósito Pérez, coordinador tècnic de les àrees Dona, Igualtat i Ciutadania en Plena Inclusió CV, així com un taller de ceràmica per a la creació col·lectiva, l’apoderament femení i la reflexió sobre la violència masclista amb Rosa Marín.
També s’ha realitzat una labor conscienciadora des de la cultura amb l’obra de teatre ‘Menina, soy una puta obra de Velázquez’, de Projecte Cultura i Festival de Teatre Clàssic de Càceres en el Teatre l’Agrícola, la instal·lació artística ‘Dial-a-story [Marca-una-història]’ amb l’audició de deu testimoniatges reals sobre totes les formes de violència exercides cap a les dones o la projecció de la pel·lícula ‘La fúria’ amb un col·loqui de l’Associació Dones Feministes d’Alboraia.
Tota la programació de la commemoració del 25N ha comptat amb la col·laboració i participació dels centres educatius i les associacions membre del Consell de les Dones d’Alboraia.
