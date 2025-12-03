L’Horta Nord, la atractiva comarca que tiene problemas de movilidad

Cintillo Más que empresas Horta Nord. / ED

Son muchas las fortalezas de l’Horta Nord, no en vano, tal como, se expuso en el foro Más que Empresas organizado por Levante-EMV e impulsado por la la Diputación de Valencia Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización, Caixa Popular y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), esta comarca experimentó un aumento de población muy significativo tras la pandemia de covid: nada más ni nada menos que 30.000 nuevos vecinos se instalaron en alguno de los municipios de la zona, lo que la ha llevado a rozar los 300.000 habitantes en total. Además, el tejido empresarial comarcal está compuesto por más de 11.000 empresas y 150.000 trabajadores. Asimismo, nueve de los once institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana están instalados en este comarca. Estas cifras de vértigo la convierten, sin ninguna duda, en un pulmón económico esencial para la autonomía.

Por eso era necesario analizar el presente y el futuro de una comarca decisiva en el desarrollo general, desgranar los retos a los que se enfrenta y, por qué no, destacar los logros que ya se han conseguido. Para ello, el foro Más que Empresas l’Horta Nord contó con la participación del alcalde de Rafelbunyol y president de la Mancomunidad de l’Horta Nord, Francisco López; el alcalde de Alboraia y presidente de Pactem Nord, Miguel Chavarría; Asun Roselló, representante de CEV Valencia y vocal de la junta directiva de la Federación de Parcs Empresarials de la Comunitat Valenciana (Fepeval); Pablo Mellado, gerente territorial de Valencia Norte y Castellón de Hidraqua, empresa perteneciente al grupo Veolia; y José Francisco Machado, director de Desarrollo de Negocio de Banca Empresa de Caixa Popular.

Todos ellos participaron en una mesa redonda celebrada el pasado viernes en la sede de Gespa en Paterna y que fue auspiciada por Bea Carrascosa, jefa de Producción de Levante TV.

Industria, comercio y vecinos

Con unos datos imbatibles en lo que se refiere a peso económico, no en vano la comarca aglutina el 6 % de todas las empresas censadas en la provincia de Valencia como aseguró José Francisco Machado, no es de extrañar que l’Horta Nord sea polo de atracción para más compañías y nuevos vecinos.

De hecho, el alcalde de Rafelbunyol destacó el ejemplo de su municipio donde cuentan con «los mejores datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social desde 2007» pero además se está produciendo un aumento de la petición de licencias para la construcción de nuevas naves industriales, «algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo» y también se están ocupando naves que permanecían vacías. «La comarca que presido tiene polígonos como el de Albuixech o el de Puçol en el que recientemente se ha instalado Porcelanosa», señaló López.

En la CEV también han percibido esta demanda de parcelas. «Es una zona muy atractiva por el número de habitantes y la presencia tanto de empresas locales como nacionales e internacionales», expuso Asun Roselló.

En este mismo sentido se pronunció el alcalde de Alboraia, quien ofreció los impresionantes datos económicos de la comarca que manejan desde el consorcio para la creación de empleo, Pactem Nord. «El aumento de la riqueza se produce gracias a las empresas y a sus trabajadores y eso es lo que queremos: empleo de calidad para todos», aseguró Chavarría.

Puestos de trabajo que fomentan el aumento y anclaje de la población, aunque se vean lastrados por la falta de vivienda disponible. «Paterna es sin duda una localidad que atrae por la calidad de vida y su ubicación tan cerca de València», apuntó Pablo Mellado. De hecho, como él mismo reconoció, se mudó a este municipio puesto que ahí es donde se encuentra la sede de Aigües de Paterna, empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua y que está conformada por el Ayuntamiento de Paterna y la empresa Hidraqua.

En esta misma localidad tiene su sede central Caixa Popular, así como tres oficinas. «Lo normal es que las familias se instalen cerca de las áreas empresariales donde trabajan y estas familias demandan servicios y la presencia de comercio local», indicó Machado.

Sin embargo la escasa oferta de vivienda provoca graves problemas de atracción de talento. «La vivienda es un tema muy sensible. Hay municipios como Rafelbunyol, que tenemos terreno, confío en el plan Vive de la Generalitat para que se pueda construir vivienda asequible para los jóvenes que tienen como imposible el acceder a una vivienda», expuso López; pero en el caso de Alboraia no tiene una solución fácil. «Nos hemos adherido al plan vivienda, pero nosotros si no tenemos terreno ¿dónde construimos? Si alguien tiene la respuesta por favor que la comparta conmigo», confesó el primer edil de Alboraia.

Un momento de la mesa redonda del Foro Más que Empresas de l’Horta Nord. / M. Á. Montesinos

Problemas de movilidad

Durante el coloquio, fueron varios los puntos de mejora en los que coincidieron los ponentes. Sin duda, la movilidad —o la ausencia de ella— fue uno de ellos. Roselló fue una de intervinientes que ahondó en esta cuestión. Preguntada acerca de cuáles son las necesidades de las empresas de la comarca, la miembro de la junta directiva de Fepeval no dudó en reclamar mejoras en la movilidad y comunicación de las empresas: «Hay parques empresariales que no tienen conexiones y eso limita mucho las contrataciones porque los empleados no pueden acceder al que podría ser un puesto de trabajo».

El alcalde de Rafelbunyol se mostró totalmente de acuerdo con esta postura, de hecho afirmó que uno de los campos en los que está trabajando la Mancomunidad de l’Horta Nord es en la mejora de la movilidad entre áreas industriales: «Aquí al Parque Tecnológico de Paterna no llega ni el metro ni las líneas de autobuses» por lo que quienes tienen su puesto de trabajo en la zona se ven abocados a utilizar el coche. La Mancomunidad forma parte de un nuevo proyecto financiado por el programa Interreg Europe, cuyo objetivo es transformar la movilidad urbana en Europa mediante soluciones inteligentes, sostenibles y digitalmente avanzadas y el objetivo es abordar estos problemas de movilidad.

Para Roselló esta es una cuestión capital. «Si no hay opciones de transporte público, no podemos aumentar su uso», a lo que añade la problemática de los atascos y la falta de zona de aparcamiento. «No puede ser que no pueda accederse o salir de las áreas industriales sin los embotellamientos (punto que confirmó Pablo Mellado «desde que me mudé a Paterna no hay día que no me quede parado en la carretera», bromeó) y sin tener facilidades para estacionar el coche». Ser una comarca con tanto atractivo para las compañías pero sin opciones para llegar hasta ellas puede provocar «que muramos de éxito», advirtió la representante de la CEV.

El talento y la formación

Otro de los asuntos que trataron los ponentes de la mesa redonda fue la dificultad para encontrar trabajadores de oficios. «En Hidraqua estamos muy implicados en potenciar la Formación Profesional, pero la falta de operarios es un problema generalizado», comentó el gerente de la compañía en l’Horta Nord.

Miguel Chavarría expuso el caso de la empresa municipal de Alboraia que está buscando personal y no encuentra. «No hallamos trabajadores de oficios porque no hay formación», zanjó. En este sentido puso en valor la FP Dual que además proporcionaría una super especialización de los trabajadores y aumentaría la calidad del empleo.

Para Francisco López el contacto entre ayuntamientos y empresas es esencial para formar a los futuros trabajadores. La colaboración público-privada es clave: «Los empresarios deben marcarnos qué necesidades tienen para que podamos ayudarles formando a personas que estén buscando empleo».