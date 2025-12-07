«Intentamos que nos vean como un colaborador estratégico a largo plazo»

José Francisco Machado, director de Desarrollo de Negocio de Banca Empresa de Caixa Popular, intervino en el Foro Más Que Empresas de l’Horta Nord para hablar de la labor que realizan desde la banca en la comarca y poner sobre la mesa el futuro que se prevé para las distintas empresas dentro de un panorama cambiante que apuesta por el auge de las innovaciones sostenibles.

«Creo que las cosas se están haciendo bien. Muchas veces somos muy críticos y tendemos a fijarnos en los fallos en lugar de los aciertos. Así que me gustaría empezar rompiendo esa tendencia y resaltar la labor tanto por parte de los ayuntamientos como de las asociaciones empresariales, con sus inversiones en infraestructuras cada vez de mayor calidad y de mayor servicio para las empresas. Sin olvidar, eso sí, que no hay que bajar la guardia», confesó.

En la misma línea, Machado incide en la importancia de tener visión a futuro y de plantearse qué se quiere hacer y hacia dónde se quiere ir para así asentar unas bases de actuación u otras. Un enfoque que, en ocasiones, puede ayudar a detectar cambios culturales. Por ejemplo, como padre, el director de Desarrollo de Negocio de Banca Empresa de Caixa Popular ha notado que las Fps han ganado puestos frente a las carreras universitarias, cosa que en el pasado parecía impensable.

Disminuir la huella

En cuanto al tema de la sostenibilidad y la financiación energética, Machado es rotundo: hay que bajar la huella medioambiental y apostar más que nunca por la movilidad. Igual que abogar por el acceso a la vivienda. «Me gustaría que, cuando volvamos aquí dentro de unos años, en lugar de 320.000 personas instaladas en sus zonas sean 350.000 o 370.000. Un aumento que implicará que los jóvenes, que ya cuentan con dificultades, sientan una liberación del suelo a precios asequibles para la construcción pública», detalló.

Sobre aquellos ámbitos en los que la banca cooperativa cuenta con mayor proyección dentro de la comarca, Machado expuso que el crecimiento del tejido empresarial implica desarrollo económico, bienestar social, aumento de población y, a su vez, todo ello deriva en un incremento del comercio local.

«Lo estamos haciendo bien, solo que tendemos a fijarnos más en los fallos que en los aciertos» José Francisco Machado — Director de Desarrollo de Negocio de Banca Empresa de Caixa Popular

«Nosotros apostamos por el comercio local no solo con productos, herramientas financieras o servicios adaptados al comercio local. Abrimos en horario interrumpido de ocho y media a cinco de la tarde, por lo que el comercio local puede hacer cualquier tipo de gestión dentro de esa franja horaria, de lunes a jueves. Pero es que, además, también tenemos acuerdos de colaboración y dinámicas de promoción comercial con los ayuntamientos», manifestó.

Un gran compromiso

Es decir, cuentan con una línea de emprendedores para que quien se anime a emprender pueda consolidar su proyecto y, para ello, desde Caixa Popular contribuyen con unas líneas de financiación que suelen llamar «blandas o adaptadas» a esos momentos iniciales. «Y, por supuesto, también establecemos dinámicas comerciales con las propias asociaciones o los propios municipios a través de lo que llamamos el bono comercio, que lo que permite es, con ayudas y una subvención pública, que esa compra se quede dentro del municipio», declaró Machado.

Asimismo, reiteró que están muy comprometidos con l’Horta Nord y que cuentan con 11 oficinas, una cifra que representa el 13 % de su red bancaria actual. En palabras de Machado: «Pensamos que es una comarca que sigue latiendo con fuerza y no solo en cuanto al tejido empresarial, sino también en el mantenimiento de ese perfil de comercio local, de esas actividades tradicionales en el tema de la agricultura. Y, como entidad valenciana de referencia, nuestro principal objetivo en estos momentos es estar ahí, tendiendo una mano».

Por todo ello, desde Caixa Popular tienen claro que van a seguir trabajando en proyectos implicados en el territorio y hacerlo apostando por aquellas personas y empresas que comparten con ellos ese interés territorial y, sobre todo, humano. «No solamente nos basamos en ser una entidad financiera, sino que lo que intentamos es que durante el acompañamiento, pertenezcan al ámbito que pertenezcan, nos vean como un colaborador estratégico a largo plazo», finalizó.