Cuando volver al origen se convierte en experiencia turística

Hablar de turismo hoy ya no es solo hablar de destinos, cifras o temporadas. Hablar de turismo es hablar de identidad, territorio y experiencias con sentido. En este contexto, iniciativas como el Club de Producto Artesanos de la Horchata y el lanzamiento del Club de Producto Origen Alboraya, centrado en la huerta y sus productos, representan un paso firme y necesario hacia el modelo turístico que la Comunitat Valenciana necesita y merece.

Alboraya es mucho más que un nombre asociado a un producto emblemático. Es un territorio donde la huerta no es paisaje, sino forma de vida; donde la chufa no es solo materia prima, sino cultura; y donde la horchata se convierte en relato, tradición y experiencia. Convertir todo ese valor en un club de producto no es una acción promocional más, es una decisión estratégica.

Con el Club de Producto Artesanos de la Horchata y la colaboración del Gremio de Horchateros Artesanos de Alboraya se pone en el centro a quienes hacen posible que un producto tan nuestro mantenga su autenticidad: los artesanos, los productores, los establecimientos que apuestan por la calidad y el saber hacer. Supone reconocer que el turismo gastronómico no se construye desde la estandarización, sino desde el respeto al origen y a las personas que lo preservan.

Pero el verdadero salto cualitativo llega con el Club de Producto Origen Alboraya, una iniciativa que amplía la mirada y entiende la huerta y sus productos como un ecosistema turístico completo. Hablamos de agricultura, gastronomía, paisaje, comercio local y sostenibilidad integrados en una propuesta coherente, capaz de atraer a un visitante cada vez más consciente, más exigente y más interesado en vivir experiencias auténticas.

Desde FOTUR defendemos desde hace años que el futuro del turismo pasa por diversificar, especializar y poner en valor lo que nos hace únicos. Los clubes de producto bien diseñados son herramientas clave para ello: ordenan la oferta, generan identidad, mejoran la competitividad empresarial y facilitan la colaboración público-privada.

Además, estas iniciativas conectan de forma natural con las nuevas motivaciones del viajero: el turismo slow, el interés por la gastronomía de proximidad, la sostenibilidad real —la que se practica, no la que solo se comunica— y el deseo de conocer destinos desde dentro. Alboraya entiende este cambio y actúa en consecuencia.

No estamos ante un proyecto local, sino ante un modelo replicable para otros territorios de la Comunitat Valenciana. Apostar por el origen, por el producto, por la experiencia vinculada al territorio es apostar por un turismo más resiliente, más justo y con mayor impacto positivo en la economía local.

Por todo ello, iniciativas como el Club de Producto Artesanos de la Horchata y el Club de Producto Origen Alboraya merecen no solo reconocimiento, sino apoyo decidido. Porque cuando el origen se convierte en experiencia, el turismo deja huella… y deja valor.