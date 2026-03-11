Mor Luis Planes Pedro, fundador de Pollos Planes i referent del comerç carnic valencià
Luis Planes Pedro, creador de Pollos Planes i figura clau de l’històric negoci familiar de Massamagrell, ha faltat als 91 anys.
Fill del matrimoni que en 1939 va iniciar un xicotet comerç de gallines, ous i conills, Luis Planes va dedicar la seua vida a transformar aquell negoci en un referent del sector alimentari valencià. Amb només catorze anys recorria els pobles de l’Horta Nord amb un tricicle de càrrega repartint gènere, una etapa que marcaria el caràcter emprenedor que l’acompanyaria durant tota la seua trajectòria.
En els anys seixanta va impulsar la creació d’un escorxador industrial d’aus, professionalitzant l’activitat i ampliant el servei a restaurants, comerços i hospitals. Va ser també aleshores quan la seua esposa, Doña Encarna Mestre Piquer —qui va faltar en 2023— va proposar vendre directament al públic. Des de la casa familiar van començar a despatxar producte als veïns, donant origen al model de venda directa que amb el temps es convertiria en el senyal d’identitat de l’empresa.
Don Luis Planes va consolidar posteriorment una xarxa de botigues pròpies i va acompanyar la incorporació de la tercera generació familiar, formada pels seus fills Lluis, Javier i Juan Planes Mestre, que dirigeixen l’empresa en l’actualitat.
Qui van treballar al seu costat destaquen la seua honestedat, la seua capacitat de treball, la seua visió empresarial i la seua proximitat. Per a Luis Planes, empleats, clients i col·laboradors mai van ser un número, sinó una part fonamental del projecte que va ajudar a construir. També era un home compromés amb la societat: va participar activament en la vida del seu poble com a regidor de l’Ajuntament de Massamagrell, sempre preocupat per millorar la comunitat i el benestar dels seus veïns.
Hui, més de huit dècades després dels seus primers passos, el seu llegat continua en una empresa que manté l’esperit d’esforç, proximitat i dedicació que ell va impulsar.
La capella ardent es troba instal·lada al Tanatori Auñón de Massamagrell el día 11 de 16:30 a 20:30 i el día 12 de 10:30 a 14:00. El funeral pel seu etern descans tindrà lloc a l’Església de Sant Joan Apòstol de Massamagrell el día 12 a les 16:00.
