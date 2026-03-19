Las fallas de Paterna critican al gobierno local por el precio del agua y los proyectos fallidos

La política municipal vuelve a ocupar el centro de las miradas en los ninots de las fallas de Paterna.Con un claro protagonista, el alcalde Sagredo. Aunque la Falla Sant Roc haya alzado el galardón a mejor crítica local en su monumento, las comisiones Jacinto Benavente-Alborxí y Dos de Maig han dado mucho de qué hablar con sus críticos ninots y carteles.

Proyectos enterrados de Paterna

En el caso de la falla Jacinto Benavente-Alborxí ha destacado una tumba con el listado completo de los proyectos enterrados de Paterna que en su momento el equipo de gobierno prometió. “Ens farà terror l’escena esta amb tombes d’idees ja mortes ocurrències nascudes tortes intenció bona o deshonesta? Il·lusionar és fàcil, oblidar és humà, creure és sols voler en castellà podem recórrer a: prometer hasta el meter”, hacía alusión uno de los carteles.

Monumento de la falla Jacinto Benavente-Alborxí que hace referencia a los proyectos enterrados de Paterna. / L. F

Proyectos enterrados y referenciados de esta manera: Puerto mediterraneo: Centre comercial i d’oci (botigues, casinos, llac navegable, pista d’esqui), centre d’especialitats “amb especialitats”; Zona franca va faltar de camí al port. Tramvia Alborgí, ji ji ji no som ningú”; Bulevard sud. Per a desembossar la “zona peatonal” 2024-2025. Els teus veïns ja t’hem oblidat; Campus F.P / Hospital de ‘Sagredo’ Corazón de Paterna / IQEA Paterna y la Pista de Hielo en el Parque Central. También han hecho referencia a la empresa Aigües de Paterna, también nombrada como Freixe – Net o Moet Xandön con motivo de la subida de precio en las facturas: “Las autoridades sanitarias advierten de que: Abrir el recibo del agua conlleva riesgo de infarto”.

"Sagredo, amb l'aigua no es juga"

En la falla Dos de Maig también han hecho alusión al los altos precios de la factura del agua con frases como “Alcalde, banya’t per favor! És la factura de l’aigua que produïx mal de cap doncs és un recurs bàsic: pagat a preu de cachap!” y “Et ven l’aigua i et cobra el conte… Aigües de Paterna. Sagredo: amb l’aigua no es juga”.

Monumento de la falla Dos de Maig donde hace alusiones a las facturas del agua y la polémica de la EMTRE. / L. F

El uso excesivo de las redes sociales, en concreto de Tik Tok por parte del primer edil, también ha tenido su momento. Carteles con frases como “Quan la situació és tensa utilitza les xarxes socials que són la millor defensa per a donar lliçons magistrals!” en la falla Dos de Maig. Y en la falla Sant Roc: “A Sagredo, li agrada molt treballar, s’arromanga les mànegues del tot, i allà on faça falta el pots trobar, ja siga per una caca de gos arreplegar, o fer un vídeo per al seu Tik Tok”.

La polémica con la EMTRE también ha estado presente en la falla Dos de Maig. Un cartel aludiendo las tasas que solicita la entidad metropolitana de residuos a esta ciudad de l’Horta Nord. “La multiplicitat de les taxes i tots els deutes municipals són excuses barates i laxes i també mentides colossals! EMTRE per la gestió de residus exigix el pagament d’un milió i l’alcalde ja és tot un assidu a revertir-ho a la població!”, lo representaba de esta manera la comisión.

El monumento de la falla Sant Roc que hace referencia a la presidenta de la Junta Local Fallera, la 'Colometa'. / L.F.

La 'Colometa' de Junta Local Fallera

Tampoco se ha librado la presidenta de la Junta Local Fallera de Paterna, Amparo Giménez, apodada como la 'Colometa'. Representada en el lomo de un caballo y ensalzado su papel y figura en la organización. “La Junta li fa reverència al pas, irònica mana amb sucre refinat. Porta caramels i d’informes un muntó, parla de subvencions amb somriure valent, per als limitadors de so i la seua funció. Negocia el volum, vol pólvora i música”, subrayaban las líneas escritas en el cartel. Por último, la describe como una persona “sempre alerta, a punt per a lluitar. Defensant la festa amb un somriure constant, dolçament combativa, sempre s’afanya perquè Paterna tinga falles, soroll i encant”.

Uno de los monumentos de la falla Sant Roc de Paterna. / L.F.

Crítica de los pasos a nivel

La falla ganadora de este año, Port del Sol-La Canyada, ha dejado patente #laNOdolçarealitat de los trenes que circulan por arriba con un cartel simulando una tumba y con imágenes de los diferentes pasos a nivel de la ciudad. Precisamente, el monumento fallero de esta comisión se planta próximo a estas vías. El mensaje ha sido claro "somien amb trens soterrats i un futur sense passos a nivell; si vius a l'altre costat de les vies, controla els horaris: o passes tu o el tren".