Moncada celebra el Misterio de la Pasión

Moncada volverá a convertirse en escenario de una de sus tradiciones más emblemáticas con la celebración del Misterio de la Pasión los días 2 y 3 de abril, a las 22 horas, en el campo de deportes del C.P. San Jaime Apóstol. Declarada de Interés Turístico y con 66 años de historia, esta representación se ha consolidado como uno de los actos centrales de la Semana Santa de la ciudad.

Organizada por la Asociación Cultural del Misterio de la Pasión, la escenificación transforma distintos espacios del municipio en un gran recorrido teatral al aire libre, en el que se recrean los momentos fundamentales de la vida, pasión y muerte de Jesucristo, implicando a decenas de vecinos y vecinas en un proyecto colectivo que combina tradición, cultura y participación.

El programa se divide en dos jornadas. El Jueves Santo estará centrado en la vida pública de Jesús bajo el título ‘El Redentor’, con escenas que recorren desde la Encarnación hasta la Última Cena, la traición de Judas y el proceso ante el Sanedrín. El Viernes Santo se representarán los momentos centrales de la Pasión, desde el juicio ante Pilato hasta la Crucifixión y el Santo Entierro, en un itinerario cargado de simbolismo y emoción.

Escena de la crucifixion en el Monte Santa Bárbara. / A.M.

En los últimos años, el Misterio de la Pasión ha experimentado una evolución significativa, consolidándose como un referente cultural y escénico dentro y fuera del municipio, gracias a la implicación constante de la asociación y al apoyo del Ayuntamiento de Moncada.

La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, subraya que «el Misterio de la Pasión representa una de las señas de identidad más importantes de nuestra ciudad. Es una tradición que ha sabido mantenerse viva durante más de seis décadas gracias al compromiso de muchas personas, y que hoy sigue creciendo, combinando el respeto por sus raíces con una clara vocación de futuro».

Orts destaca, además, el valor colectivo de la representación, señalando que «hablamos de un proyecto que refuerza el sentimiento de pertenencia y que convierte a Moncada, durante estos días, en un espacio de encuentro donde la cultura, la tradición y la emoción se viven de manera compartida».

Por su parte, el concejal de Fiestas, Martín Pérez Aranda, pone en valor el trabajo organizativo y la evolución del evento, destacando «la capacidad del Misterio de la Pasión para seguir creciendo año tras año, incorporando mejoras y ampliando su dimensión cultural sin perder su esencia, gracias también al respaldo del Ayuntamiento de Moncada, que continúa apoyando e impulsando esta representación como parte fundamental de nuestra identidad».

Como parte de la programación de este año, el próximo 24 de abril se inaugurará una exposición conmemorativa que reunirá los carteles del Misterio de la Pasión desde sus inicios hasta la actualidad. La muestra podrá visitarse en la Sala de Exposiciones de la plaza Mestre Palau y se completará con un espectáculo musical en el Mercat Vell.

Moncada afronta así una nueva edición del Misterio de la Pasión en un momento de madurez y consolidación, manteniendo viva una tradición que une cultura, fe y comunidad, y que continúa proyectando la identidad del municipio más allá de sus fronteras.