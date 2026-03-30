Moncada impulsa la «revolución industrial» con el Polígono III

En el mapa económico valenciano, los polígonos industriales se han consolidado como indicadores clave de la competitividad territorial. En ese contexto, Moncada ha iniciado en los últimos años un giro estratégico que la sitúa entre los enclaves empresariales más dinámicos del área metropolitana de València. El Polígono III, eje de esta evolución, avanza hacia un modelo más moderno, eficiente y conectado.

La alcaldesa, Amparo Orts, define este proceso como «la revolución industrial del siglo XXI en Moncada». Una apuesta que no solo persigue atraer grandes compañías, sino también mejorar las condiciones del tejido productivo local. «Estamos modernizando nuestros parques empresariales para hacerlos más competitivos, capaces de generar empleo y atraer inversión», señala. Este impulso se enmarca en una estrategia más amplia que combina desarrollo industrial, crecimiento comercial y planificación urbana, consolidando a Moncada como un municipio en expansión equilibrada.

La localización del Polígono III, en pleno corredor mediterráneo y próximo a los puertos de València y Sagunt, refuerza su valor estratégico. Esta posición lo convierte en un nodo logístico de primer orden y consolida la vocación industrial de Moncada, especialmente en sectores vinculados a la innovación y el alto valor añadido.

Ayuntamiento de Moncada

En este escenario destacan varios proyectos. Por un lado, la multinacional Edwards Lifesciences impulsa un centro de producción y distribución de tecnología sanitaria que generará empleo cualificado y proyectará a Moncada en el ámbito europeo de la innovación biomédica. Por otro, la firma internacional Barings desarrolla el Horizon Valencia Logistics Park, el mayor complejo logístico en construcción en la provincia. A estas inversiones se suma la llegada de nuevas empresas como la firma valenciana Flor de Mayo.

Este crecimiento industrial se complementa con el desarrollo paralelo del tejido comercial. La futura área Moncada Comercial Norte, con más de 16 millones de euros de inversión y la previsión de generar más de 200 empleos, ampliará la oferta económica del municipio y reforzará su capacidad de atracción, en convivencia con el comercio de proximidad, que sigue siendo una seña de identidad local.

La alcaldesa Amparo Orts en la localización del Polígono III. / ED

El proceso de transformación no se limita a la actividad económica. El ayuntamiento ha acompañado este crecimiento con una mejora progresiva de los servicios públicos y las infraestructuras, incluyendo la modernización de la Policía Local y la implantación de sistemas de vigilancia en áreas industriales, con el objetivo de garantizar entornos empresariales más seguros y eficientes.

Con cerca de un millón de metros cuadrados de suelo industrial urbanizado, Moncada consolida así un modelo de desarrollo que combina atracción de inversiones, fortalecimiento del tejido local y mejora de la calidad urbana. Un crecimiento que, como subraya la alcaldesa, busca traducirse en oportunidades reales para la ciudadanía y en un posicionamiento sólido dentro del área metropolitana.