Montcada acoge la presentación del libro “Salvar, trair o callar” con una reflexión sobre memoria democrática

Montcada acogió la semana pasada la presentación del libro “Salvar, trair o callar”, una obra del historiador Pau Pérez que profundiza en las bases sociales y la violencia durante la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo en la ciudad de Montcada. El libro ha sido editado por el Ayuntamiento de Montcada, en el marco de un trabajo conjunto entre la Concejalía de Cultura, dirigida por Anna Gascó, y la Concejalía de Memoria Democrática, encabezada por Feli Bondia.

El acto contó también con la participación del magistrado Joaquim Bosch, autor del prólogo, en un diálogo que permitió conectar la investigación histórica con la perspectiva jurídica y democrática, para ofrecer así una visión completa sobre los procesos de memoria, reconocimiento y garantía de derechos.

La concejala de Cultura, Anna Gascó, destacó durante su intervención que "este libro es un ejercicio de verdad imprescindible para entender nuestro pasado y dar voz a quien durante demasiado tiempo fue silenciado". Asimismo, remarcó que "es una satisfacción haber hecho posible el estudio e investigación que han dado como fruto la publicación de este libro que combina historia local y memoria democrática".

Pleno de asistentes durante la presentación. / A. M.

«Una herramienta de construcción democrática»

Gascó hizo valer el papel de las instituciones en este ámbito, señalando que "desde el Ayuntamiento tenemos la responsabilidad de trabajar por la reparación, dignificar a las víctimas y hacer de la memoria una herramienta de construcción democrática". Además, subrayó la importancia de este proyecto editorial, "fruto del trabajo conjunto entre áreas municipales para avanzar en la recuperación y difusión de nuestra memoria democrática".

El acto terminó con el testimonio emotivo de familiares de represaliados que contaron algunos recuerdos y que agradecieron el trabajo del autor y la iniciativa del Ayuntamiento.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, Montcada continúa reforzando su apuesta por la cultura, la historia local y la memoria democrática, generando espacios de reflexión colectiva en torno al pasado para construir un futuro más justo y consciente.